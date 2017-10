Talous

Alma Media aloittaa yt-neuvottelut maakunta- ja paikallislehdissään – 35 työntekijää voi saada lähtöpassit

Alma Media aloittaa yt-neuvottelut maakunta- ja paikallislehdissään.Neuvottelujen piirissä on noin 360 henkilöä. Yhtiön mukaan neuvottelut voivat johtaa enintään 35 henkilön vähentämiseen.Alma Median maakunta- ja paikallislehtiä julkaiseva liiketoimintayksikkö on nimeltään Alma Regions. Yksikössä suunnitellaan tehostamistoimia liiketoiminnan kannattavuuden varmistamiseksi.Yhtiö sanoo tiedotteessa, että neuvottelujen taustalla on näkemys sanomalehtimainonnan volyymin laskusta kansantalouden kasvusta huolimatta.koskevat kaikkia henkilöstöryhmiä kustannusliiketoiminnassa, lukuun ottamatta Alma Lapin lehtiliiketoimintaa ja Lännen Median henkilöstöä. Neuvottelut eivät myöskään koske samaan liiketoimintayksikköön kuuluvaa paino- ja jakeluyhtiö Alma Manua.Neuvotteluissa käsitellään toimintojen uudelleenjärjestelyjä, toimenkuvien muutoksia, siirtoja toisiin tehtäviin, joidenkin toimintojen keskittämistä, palvelujen ostoja ja henkilöstön uudelleenkoulutusta, joka olisi vaihtoehtona irtisanomisille.Alma Regions- liiketoimintayksikköön kuuluu Alma Media Kustannus oy, joka kustantaa Alma Media -konsernin maakunta-, paikallis- ja kaupunkilehtiä. Tunnetuimpia tuotteita ovat Aamulehti, Satakunnan Kansa ja Lapin Kansa.