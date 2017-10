Finnairin Aasian-lennoilla matkustaa lähes aina enemmän lohia kuin ihmisiä – uusi kylmäterminaali valmistui Helsinki-Vantaalle, 50 000 kiloa huipputuoretta kalaa lennätetään Aasiaan joka päivä

Talous

Finnairin Aasian-lennoilla matkustaa lähes aina enemmän lohia kuin ihmisiä – uusi kylmäterminaali valmistui He

Tiistaiaamuna

MAINOS (TEKSTI JATKUU ALLA) MAINOS PÄÄTTYY

Kalojen

”Japanilaiset

Uudessa

Lohihallin