Uusi autoskandaali muhii nyt Japanissa – terästehdas myi autonvalmistajille lupaamaansa huonompaa terästä

on kehkeytymässä uusi autoskandaali, jolla on mahdollisuus laajentua suuriin mittoihin.Japanilainen teräsvalmistaja Kobe Steel on myöntänyt väärentäneensä autotehtaille myymänsä teräksen laatutietoja, kertoo uutistoimisto AFP. Toimitettu teräs ei ollutkaan niin laadukasta kuin ostajat luulivat.Asiakkaina ovat olleet lähes kaikki suurimmat japanilaiset autonvalmistajat, kuten Toyota, Nissan, Honda, Mitsibishi Motor, Subaru ja Mazda. Samaa terästä ovat käyttäneet myös lentokone- ja puolustusvälinevalmistajat Mitsubishi Heavy Industries, Kawasaki ja IHI.valmistajan terästä löytyy myös huippunopeista junista, joita kulkee Japanin lisäksi Britanniassa, sanoo suunnitteluyhtiö Hitachi.Hitachin edustajan mukaan junissa käytetty teräs täyttää viranomaisten vaatimat turvallisuusrajat, mutta se ei vastaa niitä ominaisuuksia, joista on sovittu toimittajan ja tilaajan kesken.Vyyhti alkoi purkautua viime sunnuntaina, kun Kobe myönsi väärentäneensä tietoja tuotteidensa laahusta ja vahvuuksista.alkoivat tiedon jälkeen tutkia mahdollisia vaikutuksia autojen turvallisuuteen. Toistaiseksi ne eivät ole arvioineet joutuvatko ne mahdollisesti kutsumaan myymiään autoja jälkitarkastuksiin.Terässkandaali on viimeisin isku ketjussa erilaisia tuotteiden laatuongelmia, jotka ovat viime vuosina nakertaneet Japanin mainetta teollisuusmaana.Kobe Steelin pörssikurssi on romahtanut lähes 40 prosenttia tällä viikolla tietojen jälkeen.