Talous

Italialainen muotijätti Gucci luopuu turkiksista – suomalainen turkistalo Saga Furs menettää näkyvän kumppanin

Italialainen

Gucci liittyy

Suhdannevaihteluihin

Guccin

Gucci