Asuntobuumi jyllää myös Helsingin ulkopuolella – kiivas rakentamistahti jatkuu, sijoittajat hamuavat Oulun, Turun, Jyväskylän ja Seinäjoen asuntoja

Talous

Asuntobuumi jyllää myös Helsingin ulkopuolella – kiivas rakentamistahti jatkuu, sijoittajat hamuavat Oulun, Tu

Uusien

Grynderien

MAINOS (TEKSTI JATKUU ALLA) MAINOS PÄÄTTYY

Uusien

Yllätys

Myynnissä

omistusasuntojen markkinoilla ei näy hiljenemisen merkkejä pääkaupunkiseudun ulkopuolella, päinvastoin. Asuntoja on aloitettu ja myyty ennätysmäärä, ja kova kysyntä on nostanut hintoja selvästi. Vauhdin syynä on yhä kuumempana käyvä asuntosijoittaminen, ilmenee Rakennuslehden markkinakatsauksesta.Tiedot perustuvat tutkimuskeskus STH-Group oy:n seurantaan, joka koskee kahdeksaa aluetta pääkaupunkiseudun ulkopuolella.eli perustajaurakoitsijoiden aloittamissa asuntohankkeissa tehtiin viime talvena tämän vuosituhannen ennätys, mutta maalis–syyskuussa tuo taso ylitettiin 30 prosentilla. Aloitustahdista antaa hyvän kuvan se, että 2010-luvun keskimääräinen taso ylittyi 79 prosentilla. Aloitustahti ei ole hiljentynyt elo–syyskuussa.Koko pääkaupunkiseudun ulkopuolisessa Suomessa aloitettiin maalis–syyskuussa noin 8 600 myytävän omistusasunnon rakentaminen ja vuodessa aloituksia kertyi 15 300.Uusia asuntokohteita on aloitettu poikkeuksellisen monipuolisesti ympäri maata, suurin piirtein markkinan koon mukaisesti. Oulun seudulla aloitettiin puolessa vuodessa 1 016 asuntoa, Turun seudulla 815 ja Jyväskylän seudulla 600 asuntoa. Aiemmin hiljaiseloa viettäneellä Lahden alueella aloitettiin 317 asunnon rakentaminen.Ennakkomarkkinoinnissa ilman aloituspäätöstä on 18 prosenttia vähemmän asuntoja kuin vuosi sitten. Määrä riittää nykytahdilla vain alle kolmen kuukauden asuntokohteisiin.Ennakkotarjonnan väheneminen kertoo asuntorakentamisen vilkkaudesta, ei uusien asuntoaloitusten hyytymisestä.asuntojen kauppa puolestaan lisääntyi vuodessa 30 prosenttia ja viime maaliskuusta 3 prosenttia. Määrä on 2000-luvun ennätys ja ylittää kymmenen vuoden keskiarvon peräti 64 prosentilla.Kuluttajien osuus asuntokaupoista on hieman kasvanut, mutta siitä huolimatta keskeinen syy rakennus- ja kauppabuumiin on edelleen sijoittajien toiminta. Sijoitusmarkkina näyttää kuitenkin pirstaloituneen, toimijoita on aikaisempaa enemmän. Isoja asuntonippuja ostetaan edelleen, mutta yhä useampi sijoittaja hankkii vain yhden tai vähän useamman asunnon.Asuntosijoittaminen käy kuumana erityisesti Oulussa, Turussa, Jyväskylässä ja Seinäjoella. Myös Kuopiossa ja Lahdessa sijoittajilla on merkittävä osa alueen asuntorakentamisessa.Uusien asuntojen osuus koko asuntokaupasta on ennätyksellisen korkea. Yli joka neljäs asuntokauppa (27 prosenttia) tehdään uudesta asunnosta.Uusien asuntojen kauppatilastossa ovat mukana vain kuluttajamyyntiin tulevat kohteet. Kauppaluvuista puuttuvat sellaiset kaupat, joissa rakentajat myyvät sijoittajille kokonaisia kohteita. Tällaisia kauppoja on edelleen runsaasti.on, että ennätysmäisestä kauppatahdista huolimatta asuntojen tarjonta kasvoi 25 prosenttia viime maaliskuusta. Asuntoja on myynnissä selvästi enemmän kuin kertaakaan 2000-luvulla, ja kymmenen vuoden keskiarvotaso ylittyy 39 prosentilla.Valmiiden myymättömien asuntojen määrä on kääntynyt lievään kasvuun, joskin varaston koko on vielä viidenneksen alle kymmenen vuoden keskiarvon. Myynnissä olevista asunnoista on poikkeuksellisen pieni osa valmiita, vain 13 prosenttia.Koko pääkaupunkiseudun ulkopuolisessa Suomessa on arviolta 1 300 valmista myymätöntä asuntoa. Valmiiden asuntojen määrä on kasvanut pienempien rakennusliikkeiden tuotannossa.Selvityksessä arvioidaan markkinatilannetta myynnissä olevien asuntojen ja tehtyjen kauppojen välisellä suhdeluvulla. Tämä tarjonta–kysyntä-lukema kertoo, kuinka kauan myynnissä olevien asuntojen kauppaaminen kestää kuluneen kuuden kuukauden kaupantekovauhdilla. Asuntoaloitukset ovat lisänneet tarjontaa, ja alitarjonta on jo lähes poistunut, sillä myytävää riittää 8,3 kuukaudeksi.olevat uudet asunnot kallistuivat 5,2 prosenttia viime maaliskuusta ja vuodessa 5,1 prosenttia. Jo myynnissä olleiden kohteiden hintoja ei ole juurikaan korotettu ja roikkumaan jääneitä asuntoja on saatettu myydä alennuksella. Sen sijaan uudet kohteet on hinnoiteltu aikaisempaa kalliimmiksi.Kyse on aidosta hinnannoususta, sillä asuntojen kallistumista ei voi selittää materiaalien hinnannousulla tai asuntokoon pienenemisellä. Pikemminkin rakentajat ovat tuoneet markkinoille aikaisempaa isompia asuntoja.Keskihinnaltaan halvimmat uudet kerrostaloneliöt ovat myynnissä Raumalla (3 366 euroa), kalleimmat Turussa (4 893 euroa).Oulu menetti asemansa edullisimpien rivitaloasuntojen kaupunkina. Halvimmat keskihinnat ovat Porissa (neliöhinta 2 305 euroa), Oulussa neliöhinta on 2 392 euroa. Keskihinnaltaan kalleimmat rivitaloneliöt (3 583 euroa) ovat myynnissä Hyvinkäällä.