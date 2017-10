Linjaus pankkiautomaattien maksullisuudesta voi muuttua – valvoja selvittää Nosto-automaattien lisääntymisen vaikutuksia

Talous

Linjaus pankkiautomaattien maksullisuudesta voi muuttua – valvoja selvittää Nosto-automaattien lisääntymisen v

Juuri nyt

Finanssivalvonta

Käteisautomaattien

MAINOS (TEKSTI JATKUU ALLA) MAINOS PÄÄTTYY

Vuodenvaihteeseen

Sen

Finanssivalvonta

Fiva