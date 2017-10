Pikavippiyhtiö Ferratum lähtee myymään lainoja Nigeriaan – ”Käsitys savimajoista ja virtahevoista karisee”, sanoo yhtiön perustaja Jorma Jokela

Talous

Pikavippiyhtiö Ferratum lähtee myymään lainoja Nigeriaan – ”Käsitys savimajoista ja virtahevoista karisee”, sa

Pikavipeistään

MAINOS (TEKSTI JATKUU ALLA) MAINOS PÄÄTTYY

Jokela

Strategian

Nigeria

HS haastatteli

Mobiilipankin