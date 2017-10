Pahamaineinen Etelä-Bronx on uusi Brooklyn – Marjo Benavides siirtyi Ullanlinnan asuntomarkkinoilta New Yorkin välitysbisnekseen

Talous

haluaa ostaa asunnon New Yorkista, tarvitsee ison kasan rahaa. Mutta se on vasta hyvä alku.”Tarjouskilpailun voittaa korkein tarjous pätevimmältä ostajalta”, sanoo amerikansuomalainen kiinteistövälittäjä Marjo Benavides https://www.hs.fi/haku/?query=marjo+benavides , joka on myynyt asuntoja sekä New Yorkissa että Helsingissä.Benavidesin työ on tehdä asunnonostajasta pätevä. Siksi newyorkilaisen kiinteistövälittäjän työ lähestyy diplomaatin, psykologin, haamukirjoittajan ja valmentajan työtä, mikä tekee siitä vaativampaa kuin Suomessa.”Minun tehtäväni on puunata näyttelykoira voittokuntoon”, Benavides nauraa – eikä hän puhu asunnosta, vaan ostajasta.se käy: asiakas haluaa ostaa asunnon ja ottaa yhteyttä Benavidesiin. New Yorkissa useimmat asuntokaupat tehdään välittäjien kautta, koska prosessi on monimutkaisempi kuin Suomessa.Benavides on erikoistunut Etelä-Bronxiin, koska on asunut itse siellä 12 vuotta. Hänellä on siis paljon hiljaista tietoa siitä, millaisia asuntoja on tulossa myyntiin. Onko katu rauhallinen? Onko metro tai ruokakauppa lähellä? Onko asuintalon alakerrassa ovimies vuorokauden ympäri? Kaikki nämä nostavat asunnon arvoa.Mutta tärkein tieto on se, millaisia ihmisiä istuu kerrostalon taloyhtiön hallituksissa. New Yorkissa useimmat asuintalot ovat asunto-osakeyhtiöitä eli ”co-opeja”. Se tarkoittaa, että hallituksen jäsenet valitsevat uuden asukkaan. Siksi ostajien pitää ensin esitellä itsensä kirjeellä ja käydä hallituksen haastattelussa kuin hakiessaan yksityisklubin jäsenyyttä.”Neuvon asiakkaita suhtautumaan asunnon ostamiseen kuin työhaastatteluun”, Benavides sanoo. ”Kysymyksiin kannattaa vastata fiksusti, mutta lyhyesti.”ostaja esittelee pankkitilitietonsa. Tililtä pitäisi löytyä käsirahan lisäksi kahden vuoden lainanlyhennyksiä ja yhtiövastikkeita vastaava summa. Benavidesin mukaan välittäjät voivat edustaa vain ehdot täyttäviä ostajia.Esittelykirjeessä taloyhtiölle kannattaa korostaa koulutusta, ammatillista pätevyyttä, yhteiskuntasuhteita ja vakavaraisuutta. Vanhan rahan klubeissa tutkinto Harvardin yliopistosta voi tehdä vaikutuksen. Konservatiiviset hallitukset eivät pidä freelancereista eivätkä juristeista: edellisten tulot ovat epävarmoja, jälkimmäiset voivat heittäytyä hankaliksi.”Konservatiiviselle hallitukselle voi olla vaikea vakuuttaa, että esimerkiksi tankotanssija on oikea ammatti”, Benavides sanoo.sitten yksityiselämä? Sen ei pitäisi kuulua kellekään, mutta koskaan ei voi olla varma, miten hallitus suhtautuu vaikka homopareihin. Julkkikset taas saattavat tuoda epätoivottua huomiota: esimerkiksi Madonnaa https://www.hs.fi/haku/?query=madonnaa ei 1980-luvulla huolittu kuuluisaan Dakota-kerrostaloon Central Parkin länsilaidalla.”Yksi asiakkaani aloitti esittelykirjeensä ylpeänä, että hän on brasilialaisen äidin ja espanjalaisen isän poika. Ei näin.”Etnistä taustaa ei kannata turhaan korostaa, Benavides sanoo. Sen sijaan vanhan äidin mainitseminen voi toimia perusteluna sille, miksi haluaa hissitaloon.”Joskus ostaja ajattelee, että minähän olen yliopiston professori, miksi minun täytyy markkinoida itseäni! Mutta hallituksen näkökulmasta kaikki hakijat ovat tärkeissä viroissa. Sen sijaan voi erottautua sillä, että osoittaa kiinnostusta taloyhtiön vapaaehtoistoimintaa kohtaan.”tekee hankalan se, että taloyhtiöiden ei tarvitse perustella, miksi he eivät hyväksy hakijaa. Syrjintä on laitonta, mutta jos ostaja vie yhtiön oikeuteen, hänen mahdollisuutensa ostaa asunto muualta pienenee.Joskus rukkaset saanut ostaja kääntääkin syyttävän sormensa välittäjään.”Minä en saa altistaa asiakasta tilanteelle, jossa hän kokee tulleensa syrjityksi, tai muuten minut voidaan haastaa oikeuteen”, Benavides kertoo. Välittäjien koulutukseen kuuluukin pakollinen etiikan kurssi.”En voi sanoa, että tämä taloyhtiö ei koskaan hyväksy tankotanssijaa. Voin sanoa vain, että tämän taloyhtiön hallitus on hyvin vanhoillinen, joten esittelykirjeesi on ehkä liian perusteellinen.”Ei ihme, että asunnon ostajan ja välittäjän yhteistyö voi olla hyvin tunteellinen ja pitkäaikainen. Benavidesin asiakassuhteet kestävät joskus yli puoli vuotta, ja hän tulee tutustuneeksi ostajan koko elämään.Toisaalta myös välittäjän palkkio on kuusi prosenttia asunnon hinnasta, lähes kaksi kertaa enemmän kuin Benavides sai Suomessa.päätyi New Yorkiin parikymppisenä ja jäi. Hänestä New Yorkin tempo sopii karjalaisnaiselle paremmin kuin hiljainen Suomi.Helsingissä Benavides erikoistui Ullanlinnan asuntoihin, New Yorkissa Etelä-Bronxiin. Ulkopuolinen voisi kuvitella, että ne ovat toistensa vastakohtia: Bronx oli pitkään pahamaineinen alue, tunnettu rap-musiikista ja Yankeesin baseball-stadionista.New Yorkissa hinnat nousevat kuitenkin sellaista vauhtia, että nyt Bronx on uusi Brooklyn, halvempi vaihtoehto Manhattanille. Benavidesin asiakkaat, videotuottaja Tara Dowd https://www.hs.fi/haku/?query=tara+dowd ja leipuri Mike Hewitt https://www.hs.fi/haku/?query=mike+hewitt , asuivat 13 vuotta 25 neliön yksiössä Manhattanin Upper West Sidella. Kaksi vuotta sitten pariskunta halusi lisää tilaa.”Tajusimme, ettei meillä ole enää varaa Harlemiinkaan”, Dowd kertoo.He myivät huonokuntoisen yksiönsä 320 000 dollarilla (272 000 eurolla) ja ostivat Etelä-Bronxista neljän huoneen asunnon, josta he maksoivat 460 000 dollaria (391 000 euroa). Kaunis asunto 1930-luvun art deco -talossa on kokonaan entisöity.”Meistä se oli todella hyvä diili. Vuosi myöhemmin samanlainen asunto myytiin täällä 530 000 dollarilla (451 000 eurolla)”, Dowd sanoo.

Nyt Dowd

Dowdin mielestä ero Manhattanin ja Bronxin välillä ei ole turvallisuudessa, vaan palveluissa: ravintoloita ja kauppoja ei ole vielä paljon. Mutta sekin muuttuu, kun entistä vauraampia ihmisiä hakeutuu Bronxiin.on siirtynyt työnhakijan paikalta työnantajan paikalle. Hän istuu itse uuden taloyhtiön hallituksessa Bronxissa ja valitsee tulevia naapureitaan.”Talous pitää olla kunnossa. Ylimielinen ei saa olla. Ja yhteisiä sääntöjä pitää noudattaa”, Dowd sanoo.Bronxissa taitaa olla sekin hyvä puoli, että tämän klubin seula ei ole vielä ole yhtä tiukka kuin Dakotassa.