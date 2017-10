Maanviljely on alkanut kiinnostaa Etelä-Euroopan nuoria aikuisia – yhä useampi viljelijä on korkeasti koulutettu

Talous

Maanviljely on alkanut kiinnostaa Etelä-Euroopan nuoria aikuisia – yhä useampi viljelijä on korkeasti koulutet

Penafiel/Sistelo

Veitsi

MAINOS (TEKSTI JATKUU ALLA) MAINOS PÄÄTTYY

Nuorista

Nyt nuoret

Isovanhempien

Portugalilaisen

Maataloudessakin

Peneda-Gerêsin

Novo

EU:n

Erityisen