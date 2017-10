Talous

Verottaja määräsi Scandicille liki 10 miljoonan euron jälkiverot – yhtiö pitää päätöstä virheellisenä

Ruotsalainen

Kansainvälisessä

MAINOS (TEKSTI JATKUU ALLA) MAINOS PÄÄTTYY

hotelliyhtiö Scandic ilmoittaa, että Suomen verottaja on määrännyt sille yhteensä 9,6 miljoonan euron jälkiverot korot mukaan lukien vuodelta 2008.Verottaja ei ole hyväksynyt Scandicin suomalaisen sivuliikkeen korkoja vähennyskelpoiseksi. Scandic pitää Verohallinnon jälkiverotuspäätöstä virheellisenä ja aikoo valittaa siitä. Yhtiön mielestä se on toiminut voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti.Ensimmäinen valituselin verotuspäätöksistä on verotuksen oikaisulautakunta.liiketoiminnassa on verraten yleistä, että emoyhtiö antaa lainaa eri valtioissa toimiville yrityksille. Lainan korkokulut supistavat yhtiön verotettavaa tulosta.Verohallinto on yleensä soveltanut keinotekoisiksi katsomissaan korkojen vähennyksissä veronkiertoa koskevaa säännöstä. Veronkiertoa on se, jos jollekin olosuhteelle tai toimenpiteelle on annettu sellainen oikeudellinen muoto, joka ei vastaa asian varsinaista luonnetta tai tarkoitusta.Scandic ei tiedotteessaan kerro, minkä säännöksen nojalla jälkiverotuspäätös on tehty.Verotuksen lainmukaisuudessa päättää Suomessa viime kädessä hallintotuomioistuin.