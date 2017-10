Miehittämättömät rahtilaivat voivat pian kyntää maailman meriä – Wärtsilä: Isot asiakkaat varaavat jo automaattisesti laituriin kiinnittyviä laivoja

Talous

Miehittämättömät rahtilaivat voivat pian kyntää maailman meriä – Wärtsilä: Isot asiakkaat varaavat jo automaat

Miltä

Suomalainen

MAINOS (TEKSTI JATKUU ALLA) MAINOS PÄÄTTYY

Wärtsilä

Norjalainen

Suomessa

https://yle.fi/uutiset/3-9863983

Esimerkeistä

Hägg