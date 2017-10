OP:sta katoaa tuhansia työpaikkoja, tuleeko mitään tilalle? Historia opettaa, että teknologia sekä tuhoaa että luo työtä

Talous

OP:sta katoaa tuhansia työpaikkoja, tuleeko mitään tilalle? Historia opettaa, että teknologia sekä tuhoaa että

Vuonna

OP:ssa

MAINOS (TEKSTI JATKUU ALLA) MAINOS PÄÄTTYY

Tämä

O-rengasteoria

Työn

1995 yhdysvaltalainen aktivisti Jeremy Rifkin https://www.hs.fi/haku/?query=jeremy+rifkin julkaisi synkän kirjan. Myyntimenestykseen noussut teos The End of Work (Työn loppu) alkaa näillä sanoilla: ”Älykkäät koneet korvaavat ihmisiä lukemattomissa tehtävissä, pakottaen miljoonia sini- ja valkokaulustyöntekijöitä työttömyyteen. Tai vielä pahempaa, leipäjonoihin.”Kysymys siitä, mitä työtä tulee koneiden tilalle, ja tuleeko mitään, on vaivannut ihmisiä teollisesta vallankumouksesta saakka.Nyt tätä pohditaan myös OP-ryhmän johdossa. Finanssikonsernin pääjohtaja Reijo Karhinen https://www.hs.fi/haku/?query=reijo+karhinen kertoi äskettäin HS:n haastattelussa, että yhtiöstä tulee katoamaan tuhansia työpaikkoja, kun lainojen ja vakuutusten myöntäminen automatisoidaan.puhaltavat samat tuulet kuin muualla maailmassa. Teknologinen kehitys syrjäyttää rutiininomaisia työtehtäviä.Pari vuotta sitten julkaistu Oxfordin yliopiston tutkimus arvioi, että lähes puolet työpaikoista eli kymmenet miljoonat työpaikat ovat vaarassa kadota Yhdysvalloissa automatisaation takia. Elinkeinoelämän tutkimuslaitos sovelsi Oxfordin kehikkoa Suomeen ja arvioi, että joka kolmas työpaikka on uhattuna.Kun miettii, tuleeko katoavien työpaikkojen tilalle mitään, pitää samalla kysyä, miksi meillä on tänä päivänäkään töitä.Teknologinen kehitys on tuhonnut työpaikkoja aina. Miksi työ ei ole loppunut?Vastausta voi hakea vaikka OP:n omasta historiasta. Osuuskassat syntyivät Suomessa 1900-luvun alussa lainoittamaan maataloutta. Suomi oli silloin hyvin erilainen talous. Vuonna 1917 maataloudesta sai toimeentulonsa noin 70 prosenttia työllisistä.Sitten tulivat traktorit ja muut keksinnöt, jotka vähensivät ihmistyön tarvetta pelloilla.Vuonna 2016 maataloudessa työskenteli enää noin neljä prosenttia työllisistä. Silti Suomessa ei ole kärsitty ruokapulasta. Ruoan kulutus on itse asiassa lisääntynyt jatkuvasti. Se tarkoittaa, että teknologisen kehityksen takia maatalouden tuottavuus on kasvanut valtavasti.Maataloudesta hävisi sadassa vuodessa karkeasti arvioiden yli 700 000 työpaikkaa. Mutta työllisyys kasvoi koko ajan. Ihmisiä siirtyi maataloudesta teollisuuteen ja palveluihin. 1900-luvun alussa teollisuudesta sai toimeentulonsa kymmenen ja palveluista viisi prosenttia väestöstä. 80 vuotta myöhemmin teollisuuden osuus oli 19 prosenttia ja palveluiden lähes puolet.Työtehtävät muuttavat muotoaan ja uusia työpaikkoja syntyy muualle. Työpaikkoja katoaa, mutta ihmisiltä ei katoa työ. Näin ainakin valtaosa taloustieteilijöistä uskoo.johtuu parista syystä.MIT:n taloustieteen professori David Autor https://www.hs.fi/haku/?query=david+autor puhuu O-rengasteoriasta. Se viittaa Nasan Challenger-avaruussukkulan onnettomuuteen vuonna 1986. Sukkula hajosi heti laukaisun jälkeen ja seitsemän ihmistä kuoli.Syynä tuhoon oli yksi pieni kuminen O-rengas-tiiviste, joka ei kestänyt kylmyyttä ja hajosi. Kaiken muun toimiessa O-renkaan merkitys korostui valtavasti.Autorin mukaan opetusta voi soveltaa työn murrokseen: kun manuaalinen työ automatisoidaan, ihmisillä on enemmän mahdollisuuksia käyttää luovia kykyjään ja niiden arvo nousee. Maataloudessa on paljon vähemmän työntekijöitä, mutta heidän työnsä on paljon arvokkaampaa.Muun muassa tästä syystä moni asiantuntija uskoo, että työpaikkojen katoa automatisaation takia on liioiteltu.Teollisuusmaiden järjestön OECD:n viime vuonna julkaisema tutkimus kyseenalaistaa Oxfordin ja Etlan luvut.Oxfordin tutkijat tarkastelevat tutkimuksessaan katoavia ammatteja, mutta OECD:n mukaan ammattien sisällä on lukuisia eri työtehtäviä, jotka eivät katoa automatisaation myötä. Tällä tarkastelutavalla OECD arvioi, että Suomessa vain 7 prosenttia työpaikoista on uhattuna.Harva ammatti katoaa kokonaan. Käteisautomaatit eivät poistaneet pankkivirkailijan työtä, vaan tekivät siitä mielenkiintoisempaa. Bostonin yliopiston James Bessen https://www.hs.fi/haku/?query=james+bessen on osoittanut, että 45 vuotta automaattien tulon jälkeen pankkivirkailijoiden määrä Yhdysvalloissa on lähes kaksinkertaistunut.Bessenin mukaan Yhdysvalloista on kadonnut automatisaation takia vuoden 1950 jälkeen pelkästään hissi­operaattorin ammatti. Suomessakin Stockmannin ”hissitytöt” katosivat 1980-luvulla.kertoo, miksi ihmisten työ tulee olemaan jatkossakin tärkeää. Mutta se ei sano mitään siitä, miten paljon työtä tarvitaan.On selvää, että teknologia tulee hävittämään työpaikkoja. Näin kävi maataloudessa, niin on käynyt teollisuudessa ja niin tulee käymään nyt valkokauluspalveluissa, kuten OP:ssa.”Se, mitä tapahtuu yhden yrityksen tai toimialan kohdalla, ei kuitenkaan päde kansantalouden tasolla”, muistuttaa Aalto-yliopiston taloustieteen professori Matti Pohjola https://www.hs.fi/haku/?query=matti+pohjola Uutta työtä syntyy kahta kautta. Ensinnäkin manuaalisen työn vähentyminen vapauttaa ihmiset innovoimaan uusia asioita, jotka luovat tarvetta työpaikoille. Harva osasi 50 vuotta sitten kuvitella monia nykyisiä keksintöjä.Teknologinen kehitys myös lisää työn tuottavuutta eli sitä, miten arvokkaita tavaroita ja palveluja tuotamme työtuntia kohden. Tuottavuuden kasvu lisää ihmisten tuloja ja laskee tuotteiden hintoja. Se taas lisää kulutusta, mikä luo tarvetta uudelle työlle.”Suomessa työllisyys kasvoi teollisuudessa aina 1970-luvulle saakka, vaikka tuottavuuskasvu oli nopeaa. Tuottavuus ei suinkaan tuhonnut työpaikkoja, se lisäsi niitä”, Pohjola sanoo.”Vasta kun tuotteiden kysyntä hiipuu, työllisyyskin kääntyy laskuun. Näin on käynyt teollisuudessa ympäri maailman. Kysyntä on siirtynyt palveluihin.”murroksen uhkaa ehkä liioitellaan, mutta vaaratonta se ei ole. On mahdollista, että 1800-luvun alku toistaa itseään.Tuolloin palkat polkivat paikallaan, elintaso heikkeni ja tuloerot kasvoivat. Ajanjaksoa kutsutaan Engelsin paussiksi – noin 40 vuotta kestäneeksi kivuliaaksi vaiheeksi, jonka jälkeen teollinen vallankumous alkoi parantaa kaikkien elintasoa.

Entä