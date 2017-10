Selvitys: Hanhikiven ydinvoimalan venäläisten toimittajien turvallisuuskulttuuri on huono – Fennovoimaa kehotetaan ottamaan tiukempi linja

Talous

Selvitys: Hanhikiven ydinvoimalan venäläisten toimittajien turvallisuuskulttuuri on huono – Fennovoimaa kehote

Pyhäjoen Hanhikiveen rakentavan Fennovoiman tulisi ottaa tiukempi linja venäläisten toimittajiensa Raosin ja Titan 2:sen kanssa, kertoo Valtion teknologisen tutkimuskeskuksen VTT:n selvitys.VTT:n mukaan Fennovoiman venäläisten toimittajien, laitostoimittaja Rosatomiin kuuluvan Raosin sekä ydinvoimalan pääurakoitsijan Titan 2:n turvallisuuskulttuuri on melko huono.Selvityksen tilasi ydinvoimalaitosten turvallisuutta valvova Säteilyturvakeskus (Stuk). Ydinvoimalan rakentamisluvan edellytyksenä on myönteinen turvallisuusarvio Stukilta. VTT:n selvitys koostuu havainnoista, asiakirjoista sekä 65:stä haastattelusta Fennovoimassa, Raosissa ja Titan-2:ssa.oma turvallisuuskulttuuri on VTT:n mukaan hyväksyttävällä tasolla. Hankkeen suuri ongelma on kuitenkin VTT:n mukaan se, että venäläiset toimijat eivät olleet valmistautuneet muuttamaan suunnitelmiaan suomalaisten standardien mukaisiksi.Näkemyserot suomalaisten ja venäläisten turvallisuuskulttuurissa ja tekemisen tavassa ”aiheuttavat merkittäviä jännitteitä projektissa”, VTT kirjoittaa.”Turvallisuuskulttuuri on uusi käsite Venäjällä ja kestää aikaa, että työntekijät omaksuvat sen. Turvallisuuskulttuurin arvioitiin olevan melko huono Raosin ja Titan 2:n organisaatioissa”, selvityksessä kirjoitetaan.Selvityksessä todetaan, että tekninen osaaminen ydinturvallisuudesta on venäläisten toimittajien kohdalla hyvällä tasolla. Selvityksen mukaan Raos tekee ”kovasti töitä” täyttääkseen suomalaiset standardit.”Esitämme, että Fennovoima ottaa tiukemman linjan projektin suhteen, liittyen tarjontaketjuun ja varmistaen että Raos toimii vaatimusten mukaan laitostoimittajana”, selvityksessä todetaan.”Fennovoiman tulee ottaa aktiivisempi rooli suunnitelmien integriteetin varmistamiseksi. Sen tulee varmistaa että asiantuntijoita kuunnellaan ja että kaikki toimijat tukevat kyseenalaistavaa asennetta ja rohkaisevat ihmisiään tuomaan esiin huoliaan turvallisuuteen.”mukaan Raosin resurssit ovat puutteellisia ja sen tekemät värväykset laahaavat suunnitelmien perässä. Myös Titan 2:n pitää värvätä lisää ihmisiä. VTT kiinnittää huomiota siihen, että Raosin kyky hallita Titan 2:ta ja muita alihankkijoita on haaste.Myös Stuk on todennut tänä vuonna, että viivästykset Fennovoiman hankkeen edistymisessä ovat johtuneet pääosin resurssien ja organisointikyvyn puutteista.Stukin turvallisuusarvion edistyminen on ollut hidasta, koska Stuk ei ole saanut Fennovoimalta riittävästi dokumentteja. Stuk totesi syyskuussa, että venäläinen laitostoimittaja Rosatom on lähettänyt Fennovoimalle ”keskeneräisiä tai huonolaatuisia aineistoja”.Viivästysten takia Fennovoima kertoi syyskuussa, että se uskoo saavansa valtioneuvostolta rakentamisluvan vasta vuonna 2019. Aiemmin arvio oli, että lupa heltiäisi vuonna 2018.esittää selvityksessään suosituksen myös Stukille.”Suosittelemme että Stuk voisi harkita rooliaan Hanhikivi-hankkeessa”, VTT kirjoittaa.VTT:n mukaan ”olisi kenties harkinnan arvoista pohtia, voisiko [Stuk] uudessa tilanteessa, jossa yrityksellä ei ole lainkaan aiempaa kokemusta ydinvoimalan rakentamisessa tai operoimisessa, ottaa vahvemman roolni eikä olla liian etäinen”.myönsi periaateluvan Fennovoiman ydinvoimalalle vuoden 2014 syyskuussa. Fennovoima jätti vuoden 2015 kesäkuussa työ- ja elinkeinoministeriölle (TEM) rakentamislupahakemuksen.