EKP valmistautuu muuttamaan rahapolitiikkaansa: Mitä tapahtuu historialliselle 2280 miljardin euron elvytykselle?

Talous

EKP valmistautuu muuttamaan rahapolitiikkaansa: Mitä tapahtuu historialliselle 2280 miljardin euron elvytyksel

Euroopan

Kuluvan

Finanssiyhtiö

Korkoja

keskuspankki (EKP) ilmoittaa torstaina, millaisia muutoksia se tekee vuonna 2015 aloittamaansa historialliseen rahapoliittiseen elvytykseensä.Yleisin veikkaus on, että arvopapereiden osto-ohjelmaa pidennetään, mutta kuukausittaisia arvopaperiostoja vähennetään.Rahapoliittinen elvytys on ollut historiallinen siksi, että koskaan aikaisemmin EKP ei ole ostanut kaikkien eurovaltioiden joukkolainoja markkinoilta.vuoden loppuun mennessä EKP on ostanut markkinoilta arvopapereita 2 280 miljardin euron arvosta.Pääsyynä arvopapereiden osto-ohjelman mahdolliselle pidentämiselle on euroalueen hidas inflaatiovauhti, joka on yhä kaukana EKP:n tavoitteesta.Syyskuussa keskuspankki ennusti, että inflaatiovauhti on tänä vuonna 1,5 prosenttia, ensi vuonna 1,2 prosenttia ja 1,5 prosenttia vuonna 2018.EKP:n hintavakaustavoitteen mukaan inflaatiovauhdin pitäisi olla keskipitkällä aikavälillä hieman alle kaksi prosenttia.Arvopapereita ostamalla EKP myös tukee yhä euroalueen talouskasvua. Talouskasvun voimistumisesta huolimatta tuotanto euroalueella on yhä sen potentiaalia pienempi.Arvopapereiden osto-ohjelman piti päättyä kuluvan vuoden lopussa. Tosin EKP on kuluvan vuoden aikana toistuvasti ilmoittanut, että osto-ohjelmaa voidaan tarpeen vaatiessa pidentää.Nordea ennustaa, että arvopapereiden osto-ohjelmaa pidennetään kuudella kuukaudella eli ensi vuoden puoliväliin saakka ja kuukausittaiset ostot puolitetaan nykyisestä 60 miljardista eurosta 30 miljardiin euroon.Arvopapereita ostamalla EKP lisää rahan tarjontaa kannustaakseen yrityksiä ja kotitalouksia tekemään talouskasvulle elintärkeitä uusia investointeja.EKP alkaa Nordean arvion mukaan nostaa vuoden 2019 alussa.Korkojen nostaminen vaikuttaa euriboreihin, jotka ovat Suomessa hyvin yleisiä asuntolainojen viitekorkoja.