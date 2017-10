Talous

Olvin olut- ja lonkerokauppa Virossa romahti veronkorotuksen takia

Olvin liikevaihto parani ja liikevoitto pysyi ennallaan heinä–syyskuun aikana, vaikka sen myynti Virossa romahti lähes neljänneksen.Yhtiön mukaan liikevoiton pysyminen ennallaan olikin saavutus, sillä juomatuotteiden menekkiä vaikeuttivat kehnot säät sekä Baltian olutmyyntiin vaikuttanut alkoholiveron korotus.Konsernin liikevaihto parani 1,6 miljoonaa euroa 91,3 miljoonaan euroon heinä–syyskuun aikana. Liikevoitto pysyi 15,2 miljoonassa eurossa.on entinen kultakaivos eli alkoholimyynti Virossa, joka on tähän asti ollut kasvussa. Nyt Olvin oluiden ja muiden juomien myynti väheni kovaa vauhti sen jälkeen, kun Virossa alkoholijuomien valmisteveroa nostettiin heinäkuun alussa.Olvi myi Virossa 24,3 prosenttia vähemmän juomia kuin vuosi sitten, pudotus oli 31,9 miljoonasta litrasta 24,1 miljoonaan litraa. Liikevaihto romahti Virossa 19,3 prosenttia 16,5 miljoonaan euroon ja liikevoitto 26 prosenttia 3,7 miljoonaan euroon.”Toimintaympäristön voimakkaan muutoksen vaikutusta yksikön tulokseen pidemmällä aikavälillä on vielä vaikea arvioida, sillä siihen vaikuttaa Viron paikallisen kuluttajakysynnän lisäksi myös satama- ja laivakaupan yritysten hinnoittelu­politiikka sekä myös mahdollinen Suomen alkoholilain muutos, jonka tarkempi sisältö ja voimaantuloajankohta ovat vielä auki”, yhtiö kirjoittaa osavuosikatsauksessaan.Myyntiä on siirtynyt Latvian ja Viron rajalle. Latvian yksikön tuloskehitys onkin ollut koko vuoden 2017 aikana erittäin hyvää. Yhtiön liikevoitto on kasvanut lähes 40 prosenttia.myyntivolyymi kasvoi noin 11 prosenttia ja liikevoitto noin 19 prosenttia edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna.Olvi kertoo, että sen myyntivolyymi on kasvanut edellisen kahden vuoden aikana yli 30 prosenttia Suomessa, mikä on myös kasvattanut sen tuotteiden markkinaosuutta.