Miten löytää paras lonkkasairaala tai terveyskeskus? Terveyspalvelujen valinnanvapaus on jo käytössä, mutta sairaalan valinta on nykytiedoilla lähes arpapeliä Suomalainen saa jo nyt valita vapaasti terveyskeskuksen ja monissa tapauksissa myös erikoissairaanhoidon toimipaikan. Palvelujen laadun vertaaminen on vaikeaa.