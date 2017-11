Talous

Miljardi euroa vuodessa – Supercellin perustaja on luvannut, ettei yhtiö ”optimoi” veroja lainkaan, nyt sen ve

Suomen valtio

Supercellin

MAINOS (TEKSTI JATKUU ALLA) MAINOS PÄÄTTYY

Suurimman läjän

Supercell

Myös viime

Tähän listaan

Tässä on lista