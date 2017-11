Talous

Finanssivalvonta antoi harvinaisen varoituksen POP-vakuutusyhtiölle – vakavia puutteita riskien valvonnassa

Finanssivalvonta

Tarkastuksen

MAINOS (TEKSTI JATKUU ALLA) MAINOS PÄÄTTYY

Fiva

Suomen

antoi keskiviikkona harvinaisen julkisen varoituksen Suomen Vahinkovakuutukselle, joka tunnetaan kauppanimistä POP-vakuutus ja Säästöpankkien vakuutus. Fiva löysi viime vuonna tekemässään tarkastuksessa vakavia puutteita muun muassa yhtiön sijoitustoiminnan riskien rajauksesta ja valvonnasta.Suomen Vahinkovakuutus on POP-pankkiryhmän omistama yhtiö, jonka vakuutuksia myyvät POP-pankit eli niin sanotut koivunlehtiosuuspankit ja Säästöpankkiryhmä.mukaan muun muassa yhtiön sijoitustoiminnassa otettavien riskien rajaus oli hyvin väljä ja salli esimerkiksi luokittelemattomien tai heikon luottoluokituksen yritysten lainojen osuuden nostamisen 40 prosenttiin koko sijoitussalkusta.Muutenkin riskienrajauksen määrittävä niin sanottu limiittikehikko oli liian ylimalkainen.Yhtiöltä puuttui myös koko tasetta koskeva korkoriskistrategia ja korkoriskilimiitti, vaikka vakuutusyhtiölle korkoriski on kaikkein tärkein riskialue.Fiva piti myös yhtiön aktuaari- ja talousjohtajan kaksoisroolia vaarallisena, koska hän yhtäältä vastasi sijoitustoiminnan valmistelusta ja toisaalta sen valvonnasta.tarkasti kertaalleen Suomen Vahinkovakuutuksen riskienhallinnan jo vuonna 2015, mutta yhtiö ei ollut korjannut tarkastuksessa havaittuja puutteita.Yhtiö ei nyt Fivalle antamissaan vastauksissa kiistä puutteita, mutta korostaa tehneensä jo tarvittavat korjaustoimet tämän vuoden puolella.Fiva ei tarkastuksessaan katsonut, oliko rajojen väljyys ja valvonnan heikkous johtanut myös käytännössä liialliseen riskinottoon.Vahinkovakuutus aloitti toimintansa viisi vuotta sitten. Viime vuoden lopussa yhtiöllä oli noin 92 000 asiakasta. Yhtiön toiminta on ollut tappiollista. Viime vuonna tulos rahoituserien jälkeen oli -3,3 miljoonaa euroa.Yhtiöllä on ollut alkuvuosina vaikeuksia myös vakuutusten hinnoittelun ja vahinkojen määrän arvioinnissa, mikä on vakuutusyhtiöiden toiminnan ydintä.Yhtiön johto on ennustanut tuloksen kääntyvän tänä vuonna positiiviseksi.Finanssivalvonnan päätös ei ole lainvoimainen, vaan yhtiö voi valittaa siitä markkinaoikeuteen.