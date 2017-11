Talous

Bitcoinin arvo uuteen ennätykseen – arvo noussut 800 prosenttia 12 kuukaudessa

Niin

Perinteisten

MAINOS (TEKSTI JATKUU ALLA) MAINOS PÄÄTTYY

Bitcoineja

Kryptovaluuttapiireissä

sanottujen kryptovaluuttojen yhteenlaskettu arvo nousi keskiviikkona uuteen ennätykseen, kertoi valuuttojen markkina-arvoja laskeva Coinmarketcap verkkosivusto.Sivuston mukaan kryptovaluutoista tunnetuimman, bitcoinin arvo nousi uuteen ennätykseen eli 6 500 dollariin. Se tarkoittaa, että kaikkien markkinoilla olevien bitcoinien yhteenlaskettu arvo on lähes 110 miljardia dollaria.Bitcoinin arvo on noussut vuodessa peräti 800 prosenttia. Arvo on tämänkin vuoden kuluessa kuitenkin heilahdellut voimakkaasti.valuuttojen vakaus suhteessa muihin valuuttoihin ja hyödykkeiden hintoihin perustuu siihen, että niiden takana on kansantalouden vauraus sekä keskuspankit, jotka säätelevät liikkeeseen laskettavan rahan määrällä ja koroilla rahan arvon kehitystä suhteessa rahalla ostettaviin hyödykkeisiin.Esimerkiksi Euroopan keskuspankin tavoitteena on pitää euroalueen vuosittainen inflaatio eli hintojen nousu hieman alle kahdessa prosentissa.Kryptovaluuttojen takana ei ole tällaista mekanismia, vaan niiden arvo perustuu enimmäkseen spekulatiiviseen kaupankäyntiin – ei niinkään ostovoimaan. Se tarkoittaa, että valuutalla käydään kauppaa ainoastaan arvonnousun toivossa.käytetään myös oikeaan kaupankäyntiin. Toisin kuin muu sähköisessä muodossa oleva raha bitcoinit ovat anonyymejä eli käyttäjän henkilöllisyyttä ei pystytä jäljittämään. Siksi niistä on tullut suosittuja laittomien hyödykkeiden kuten huumeiden ja aseiden nettikaupassa.Kaupankäynnin välineenä bitcoin on arvon nopeiden ja arvaamattomien heilahtelujen takia kuitenkin ongelmallinen. Jos uskoo, että valuutan arvo on viikon päästä merkittävästi korkeampi, miksi sen käyttäisi nyt eikä vasta viikon päästä. Kyseessä on sama ilmiö kuin normaalitalouden deflaatiossa eli hintojen laskussa.Jos taas uskon, että valuutta voi yhtäkkiä menettää kymmeniä prosentteja arvostaan, uskaltaisinko ottaa sen maksuksi tavarasta, jonka hinnan olen määritellyt valuutan tämän päivän arvon mukaan. Tämä puolestaan on korkeaan inflaatioon liittyvä ongelma.innostuttiin keskiviikkona uutisesta että suuri johdannaiskauppapaikka CME Group aikoo laskea liikkeeseen bitcoinfutuureja. Se tarkoittaa, että bitcoinin arvon kehityksestä voi lyödä vetoa johdannaisten kautta tai vastaavasti arvon heilahteluja vastaan voi myös suojautua.Futuurien myyminen ei tarkoita, että bitcoinin arvo olisi vakautumassa tai että siitä olisi tulossa virallisten valuuttojen kaltainen toisin kuin joissain uutisissa on tulkittu.Bitcoinin nousu ei tarttunut toiseksi suurimpaan kryptovaluuttaan etheriin. Sen arvo oli keskiviikkona 302 dollaria, kun kesäkuun huipussa Ether maksoi 410 dollaria.