Talous

Työllisten määrän kasvu kiihtyi selvästi Yhdysvalloissa – työttömyys vähäisintä 17 vuoteen

Työllisten

Kausivaihtelusta

MAINOS (TEKSTI JATKUU ALLA) MAINOS PÄÄTTYY

määrän kasvu Yhdysvalloissa kiihtyi selvästi lokakuussa, mitä voi pitää merkkinä talouden vakaasta kasvusta. Syyskuussa työllisyyden lisääntymisestä hidasti tilapäisesti hirmumyrskyt, jotka aiheuttivat mittavia tuhoja Texasissa ja Floridassa.Yhdysvaltojen työministeriön julkaiseman tilaston perusteella työllisten määrä maatalouden ulkopuolella kasvoi 261 000:lla syyskuuhun verrattuna. Syyskuussa työllisten määrä kasvoi ainoastaan 18 000:lla.Vaikka työllisyys parani lokakuussa selvästi, se oli ekonomistien odotuksia vaatimattomampaa. Uutistoimisto Reutersin mukaan ekonomistit arvioivat ennalta, että työllisten määrä olisi kasvanut 310 000:lla.tasoitettu työttömyysaste oli lokakuussa 4,1 prosenttia, mikä on 0,1 prosenttiyksikköä vähemmän kuin syyskuussa. Viimeksi työttömyys on ollut yhtä vähäistä lähes 17 vuotta sitten.Hieman huolestuttavana voi pitää siitä, että keskimääräiset tuntipalkat kasvoivat viime vuoden lokakuuhun verrattuna vain 2,4 prosenttia. Syyskuussa keskimääräiset tuntipalkat kasvoivat 2,8 prosenttia.Työmarkkinoiden kehittyminen lokakuussa tuskin muuttaa markkinoiden odotuksia siitä, että Yhdysvaltojen keskuspankki kiristäisi rahapolitiikkaa joulukuussa. Keskuspankki on kuluvan vuoden aikana kiristänyt rahapolitiikka jo kahdesti.