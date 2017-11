Terveysalan yritys luo yhteisöasumisen mallia asuntomarkkinoille, mutta haluavatko ihmiset nähdä naapureitaan? – ”Ehkä suomalaisetkin alkavat muuttua”

Talous

Terveysalan yritys luo yhteisöasumisen mallia asuntomarkkinoille, mutta haluavatko ihmiset nähdä naapureitaan?

Uudenlainen

MAINOS (TEKSTI JATKUU ALLA) MAINOS PÄÄTTYY

Asuinaluetta

Oulun

Yhtiön

Lipporannan

Rakennusyhtiö