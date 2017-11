Talous

EU intoutui Suomen talouskasvusta – löi pöytään syksyn kovimman talousennusteen

unionin komissio ennustaa, että Suomen bruttokansantuote kasvaa tänä vuonna 3,3 prosenttia. Komissio nosti ennustettaan reilusti keväästä, jolloin se arvioi kasvuksi 1,3 prosenttia.Vuodelle 2018 komissio ennustaa Suomeen 2,7 prosentin kasvua ja vuodelle 2019 vielä 2,4 prosentin kasvua.Komission kasvuennuste lyö optimistisuudessaan laudalta aiemmat Suomen talouskasvusta tehdyt ennusteet. Suomalaiset liikepankit, valtiovarainministeriö, Suomen Pankki, Kansainvälinen valuuttarahasto IMF ja taloustutkimuslaitokset ovat nostaneet kilvan ennusteitaan, mutta ovat silti olleet komissiota varovaisempia.Erityisesti talouskasvun kestävyyden osalta (vuodet 2018 ja 2019) komissio on muita luottavaisempi.Suomen työttömyysasteen ennustetaan alenevan tänä vuonna 8,6 prosenttiin ja ensi vuonna 8,3 prosenttiin. Koko EU:n työttömyysasteen ennustetaan olevan tänä vuonna 7,8 prosenttia ja 7,3 prosenttia vuonna 2018.syksyn talousennusteen mukaan euroalueen bruttokansantuotteen ennustetaan kasvavan tänä vuonna 2,2 prosenttia. Myös tätä ennustetta nostettiin, sillä Euroopan talous on kehittynyt tänä vuonna selvästi luultua paremmin.Kasvua ovat siivittäneet vahva yksityinen kulutus, talouskasvun nopeutuminen eri puolilla maailmaa ja työttömyyden vähentyminen. Myös investoinnit ovat piristymässä. Talouden ilmapiiri on kohentunut huomattavasti epävarmuuden väistyessä.Kasvun ansiosta myös julkisen talouden odotetaan kohentuvan lähes kaikissa EU-maissa. Euroalueen julkisen talouden alijäämän suhteessa bruttokansantuotteeseen odotetaan supistuvan 0,8 prosenttiin vuonna 2019.