Teollisuusneuvos saa sittenkin syytteen törkeästä veropetoksesta – kätki rahojaan Sveitsiin ja ilmiantoi itsensä

Fakta

Syyteharkinnassa useita itsensä ilmiantaneita





Itsensä verottajalle ilmiantaneita veroparatiisitallettajia on poliisitutkinnassa ja syyteharkinnassa arviolta 30–50 henkeä.



Vältettyjen verojen määrät talletuksista ja kuolinpesistä ovat HS:n tietojen mukaan 4 000 euron ja 80 000 euron välillä. Syytteessä näitä vero­paratiisien tallettajia on puolenkymmentä.



HS:n tiedossa ei ole yhtään talouden tai politiikan keskeistä vallankäyttäjää, vaikka henkilöt sinänsä ovat varakkaita yrittäjiä tai perijöitä.



Syyteharkinnassa on vero­petoksia ja törkeitä veropetoksia ainakin itäisellä ja läntisellä Uudellamaalla. Syytteitä on jo nostettu Salossa, Espoossa ja Lahdessa.



Ensimmäiset oikeudenkäynnit veroparatiisitallettajia vastaan alkavat kuluvana syksynä.