Yritys postitti kullalta vaikuttavaa tavaraa, asiakas sai vain repeytyneen laskun – Posti: ”Äärettömän harvinaista epärehellisyys on”

Talous

Yritys postitti kullalta vaikuttavaa tavaraa, asiakas sai vain repeytyneen laskun – Posti: ”Äärettömän harvina

Kalastustarvikkeita

Asiakkaalla

MAINOS (TEKSTI JATKUU ALLA) MAINOS PÄÄTTYY

”Vastaavia

Vaurioita

https://www.hs.fi/kaupunki/art-2000005196514.html

https://www.hs.fi/sunnuntai/art-2000005247593.html