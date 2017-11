Oletko saanut tällaisen tekstiviestin? OP tarjoaa Suomi-yhtiön suurituottoisten ja riskittömien vakuutusten tilalle tuotetta, jossa sijoitusriski siirtyy asiakkaalle

Talous

Oletko saanut tällaisen tekstiviestin? OP tarjoaa Suomi-yhtiön suurituottoisten ja riskittömien vakuutusten ti

Moni

MAINOS (TEKSTI JATKUU ALLA) MAINOS PÄÄTTYY

Tarjouksen

Tällaisen tuoton saavuttaminen edellyttää normaalisti suurta riskinottoa sijoitusmarkkinoilla.

Uudessa

toimintansa lopettaneen Suomi-yhtiön eläkevakuutusasiakas on saanut viime kuukausina hämmentävän tarjouksen.Suomi-yhtiön eläkevakuutukset siirtyivät tämän vuoden alussa OP-ryhmän hoitoon. OP tarjoaa nyt Suomi-yhtiön asiakkaille kertakorvausta vanhan vakuutuksen jäljellä olevan voimassaoloajan tuotoista. Samalla varat siirrettäisiin uuteen sijoitussidonnaiseen eläkevakuutukseen.OP on ottanut asiakkaisiin yhteyttä ensin tekstiviestillä.Tarjousta ei tarvitse hyväksyä, vaan jokaisella Suomi-yhtiöstä tulleella asiakkaalla on oikeus pitää kiinni vanhoista sopimus­ehdoistaan.edullisuuden arvioiminen ei ole aivan yksinkertaista. Suomi-yhtiön vakuutuksissa on nimittäin poikkeuksellisen hyvä takuutuotto. Monien asiakkaiden sopimukset takaavat 4,5 prosentin takuutuoton lisäksi vielä 2,7 prosentin lisäkoron eli yhteensä 7,2 prosentin riskittömän tuoton.Tällaisen tuoton saavuttaminen vaatii normaalisti suurta riskinottoa sijoitusmarkkinoilla. Esimerkiksi suuren riskin sijoituksina pidettyjen osakkeiden pitkän aikavälin keskimääräinen tuotto on ollut 7–8 prosentin tuntumassa.OP:n tarjouksessa vanhoille Suomi-yhtiön vakuutuksille luvassa oleva takuutuotto lasketaan koko jäljellä olevalle vakuutusajalle ja diskontataan voimassa olevalla markkinakorolla nykyhetkeen.Saatavasta kokonaissummasta OP tarjoutuu maksamaan kertakorvauksena 75 prosenttia, jonka asiakas saa siis sijoittaa uuden eläkevakuutussopimuksen sisällä uudelleen.vakuutuksessa sijoitusriski siirtyy kuitenkin asiakkaalle. Vakuutuksen pääoma voi siis kasvaa mutta myös supistua huomattavasti sen mukaan, miten hyvin asiakas onnistuu sijoituksissaan.Suomi-yhtiön vanhoissa vakuutuksissa pääoman supistumisen mahdollisuutta ei ole, vaan vakuutuksen pääoma kasvaa varmasti erittäin edullisen takuutuoton verran.

Onko tämä asiakkaan kannalta lainkaan edullinen tarjous, liiketoiminta-alueen johtaja Sami Jormalainen?

Pankin

Yli

OP:lle itselleen olisi edullista päästä eroon hyvin korkeakorkoisesta takuutuottoisesta vakuutuskannasta.

Uudessa

Suomi-yhtiö

20 viime vuoden aikana Suomi-yhtiön vakuutusten keskimääräinen vuosituotto on ollut noin yhdeksän prosenttia.

”Asiakas saa valtaosan tulevista korkotuotoista etukäteen. Se on täysin asiakkaan valittavissa, haluaako hän ottaa tulevat tuotot käyttöön nyt ja sijoittaa ne uudelleen oman sijoitusprofiilinsa mukaan vai ottaako korkotuotot alkuperäisen säästösuunnitelman mukaisesti.”sijoitusneuvojat pohtivat yhdessä asiakkaan kanssa, mikä voisi olla asiakkaalle sopiva sijoitusvaihtoehto.Sijoitussidonnaiseen vakuutukseen liittyy riski pääoman menettämisestä. Mitä tuotetta Jormalainen uskaltaisi suositella tässä markkinatilanteessa asiakkaalle, joka haluaisi varmuuden siitä, ettei hän ainakaan menetä rahojaan?”Yksi mahdollinen olisi esimerkiksi OP Takuuarvo 85 -kori. Siinä pääoma on suojattu historian korkeimmasta arvosta 85-prosenttisesti. Myös normaalit säästäjän rahastot, joita on tarjolla eri riskitasoilla, ovat mahdollisia.”Kyseinen OP Takuuarvo -sijoituskori on tuottanut tänä vuonna 1,35 prosenttia.70-vuotiaille ja eläkettä jo nostaville asiakkaille OP ei tarjoa aktiivisesti sopimusmuutosta. Kaikilla muillakin on täysi mahdollisuus kieltäytyä siitä.OP:lle itselleen olisi edullista päästä eroon hyvin korkeakorkoisesta takuutuottoisesta vakuutuskannasta. Ryhmä joutuu sitomaan takuutuottoista vakuutuskantaa vastaan paljon pääomaa, jolla varmistetaan, että tulevat tuotot pystytään maksamaan.Sijoitussidonnaiset vakuutukset sitovat vakavaraisuutta huomattavasti vähemmän, koska pääoman säilyminen on asiakkaan itsensä vastuulla.vakuutuksessa ei muutu ainoastaan sijoitusten riski. Vanhoissa Suomi-yhtiön vakuutuksissa niihin liittyvä henkivakuutus kattoi vain vakuutukseen maksetun pääoman.Se tarkoitti, että jos vakuutuksenottaja kuoli, kertyneet tuotot menivät muiden vakuutuksenottajien hyväksi eivätkä perillisille tai muille henkivakuutuksen edunsaajille. Toisaalta järjestely tarkoitti, että kaikki vakuutuksenottajat saivat ylimääräistä tuottoa myös näistä niin sanotuista kuolevuushyvityksistä.OP:n myymässä vakuutuksessa henkivakuutus kattaa myös vakuutuksen tuotot mutta niistä ei tule kuolevuushyvityksiä. Vakuutuksen verokohtelu ja esimerkiksi eläkkeen nostoikä pysyvät uusissa sopimuksissa ennallaan, Jormalainen kertoo.lopetti uusien vakuutusten myymisen lopullisesti vuonna 2004.Yhtiön edustajisto hyväksyi yhtiön lakkauttamisen huhtikuussa 2016. Päätöksen seurauksena viimeiset vakuutukset eli 38 000 vapaaehtoista eläke­vakuutusta siirtyivät OP:n hoitoon.OP sai mukana vakuutuksiin liittyvän omaisuuden ja toisaalta sitoutui hoitamaan vakuutuksiin liittyvät velvoitteet. Jo aiemmin OP oli ottanut hoiviinsa Suomen henkivakuutukset ja vakuutusten maksatusten käytännön hoitamisen.Takuutuoton lisäksi Suomen vakuutuksenottajat ovat saaneet nauttia joinain vuosina hyvistä sijoitustuotoista ja ylimääräisistä pääomista tulleista asiakashyvityksistä. Vuonna 2008 vakuutuksenottajat saivat 16,2 prosentin riskittömän tuoton.20 viime vuoden aikana Suomi-yhtiön vakuutusten keskimääräinen vuosituotto on ollut noin yhdeksän prosenttia eli enemmän kuin Helsingin pörssin osakeindeksi on samana aikana tuottanut.