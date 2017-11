Taksi Helsinki etsii uutuusbisnestä seniorien hoivakuljetuksista – Verottaja ei hyväksy kyytejä kotitalousvähennykseen

Talous

Taksi Helsinki etsii uutuusbisnestä seniorien hoivakuljetuksista – Verottaja ei hyväksy kyytejä kotitalousvähe

Pääkaupunkiseudulla

Kyyti

MAINOS (TEKSTI JATKUU ALLA) MAINOS PÄÄTTYY

Hoivakyyti

Ei

Valtiovarainministeriön

https://www.hs.fi/haku/?query=elina+pylkkanen