Kiinalainen nettihuutokauppa teki uuden aluevaltauksen – myyntiin tuotiin kaksi Boeing 747 -lentokonetta ja kaupaksi meni

Kiinalainen nettihuutokauppa teki uuden aluevaltauksen – myyntiin tuotiin kaksi Boeing 747 -lentokonetta ja ka

verkkohuutokaupassa Taobaossa myytiin tiistaina kaksi Boeing 747 -rahtikonetta. Jumbojetit olivat olleet myynnissä jo kaksi vuotta sen jälkeen, kun ne omistanut rahtilentoyhtiö Jade Cargo International meni konkurssiin.Tuomioistuin määräsi koneet huutokaupattavaksi useiden epäonnistuneiden myyntiyritysten jälkeen. Koneet osti rahtiyhtiö SF Airlines yhteensä yli 320 miljoonalla juanilla eli noin 41 miljoonalla eurolla, kertoo kiinalainen uutistoimisto Xinhua.kävi nopeasti, koska koneet tulivat Taobaoon myyntiin vasta maanantaina. Taobao myy vuosittain useiden miljardien eurojen arvosta kaikenlaista tavaraa ruoasta ja toimistotarvikkeista lentokoneisiin.Kolmas myynnissä ollut Boeing 747 ei mennyt kaupaksi, koska huutokauppaan ilmoittautui vain yksi ostajaehdokas.Taobao on osa digikaupan ja rahoituksen jättiyhtiötä Alibabaa. Kauppaa käytetään yleisesti myös konkurssipesien realisointiin.-koneita on valmistettu vuosikymmeniä rahti- ja matkustajakäyttöön. Suuren kokonsa takia se on erikoistunut pitkän matkan kuljetuksiin. Vuonna 2007 Boeing 747 menetti asemansa maailman suurimpana matkustajalentokoneena Airbusin A380-koneelle.747-koneen myyntimäärät ovat vähentyneet niin pieniksi, että Boeing on harkinnut mallin valmistuksen lopettamista.