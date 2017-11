Pian on Slush ja sitä ennen Junction – Suomen startup-huuman taustalla on säätiö, joka yrittää saada väen puhaltamaan yhteen hiileen

Talous

Pian on Slush ja sitä ennen Junction – Suomen startup-huuman taustalla on säätiö, joka yrittää saada väen puha

Tulevana

Yhteistä

MAINOS (TEKSTI JATKUU ALLA) MAINOS PÄÄTTYY

Voittoa

”Tämä on eko- eikä egosysteemi.”

Suomi

Ahopelto

Hyvä

Ulkopuolisesta

Startup-säätiön