Talous

EU tarkasti jäsenmaiden talouden: Suomi pääsi mallioppilaiden joukkoon, ruotsalaisten velkaantuminen huolena

Suomen

Julkisen

MAINOS (TEKSTI JATKUU ALLA) MAINOS PÄÄTTYY

Suomen

Suomen

Komissio

valtion ensi vuoden budjetti on EU:n komission ennakkotarkastuksen mukaan linjassa euroalueen vakaus- ja kasvusopimuksen vaatimusten kanssa.Euroalueen vakaus- ja kasvusopimuksen mukaan julkisen talouden alijäämä ei saisi ylittää kolmea prosenttia suhteessa bruttokansantuotteeseen eikä julkisen velan määrä saisi nousta yli 60 prosenttiin suhteessa bruttokansantuotteeseen.Suomi, niin kuin lähes kaikki muutkin euromaat ovat viime vuosina rikkoneet joiltain osin noita tavoitteita. Suomen julkinen velka on viime vuosina noussut yli 60 prosentin rajan, kun julkista kulutusta on pidetty taantuman läpi yllä velanotolla ja turvapaikanhakijoiden vastaanottaminen on aiheuttanut ylimääräisen kuluerän.velan suhde bruttokansantuotteeseen supistuu valtion budjetin mukaan ensi vuonna 61,9 prosenttiin suhteessa bruttokansantuotteeseen.Komission raportin mukaan pakolaiskriisin ja muut erityisolosuhteet huomioon ottaen Suomi on silti käytännössä täyttänyt vakaus- ja kasvusopimuksen velkatavoitteenkin.Toimia julkisen talouden rakenteellisen alijäämän supistamiseksi pitäisi edelleen kuitenkin jatkaa. Tällä uralla Suomi on komission mukaan hitusen tavoitteista jäljessä.Tavoite on pitkän aikavälin rakenteellisen alijäämän supistaminen 0,5 prosenttiin suhteessa bruttokansantuotteeseen.julkisen talouden kehitystä auttaa huomattavasti se, että talouskasvu on ylittänyt selvästi vielä alkuvuonna voimassa olleet talousennusteet.Talouskasvu on tänä vuonna tämän hetken käsityksen mukana noin kaksi prosenttiyksikköä ennustettua nopeampaa ja myös ensi vuonna selvästi aiempia ennusteita nopeampaa. Komission arvion mukaan kasvu tulee olemaan ensi vuonnakin Suomen omia virallisia ennusteita nopeampaa.Suomen ensi vuoden tulo- ja menoarvioluonnoksessa julkisen talouden odotetaan olevan noin 1,4 prosenttia alijäämäinen suhteessa bruttokansantuotteeseen. Rakenteellinen alijäämä kasvaisi hieman 1,2 prosenttiin.kanssa euroalueen mallioppilaiden joukkoon kuuluvat Hollanti, Latvia, Liettua, Luxemburg ja Saksa. Kaikkien muiden euromaiden budjettien osalta komissiolla on eri asteisia huolia.Erityisen huolen aiheena on Italian suuri julkinen velka.Vakaus- ja kasvusopimusta selvästi rikkoville euromaille tarkoitetun liiallisen alijäämän menettelyn piirissä ovat edelleen Ranska ja Espanja. Komission mukaan Ranska ei näyttäisi korjaavan julkisen talouden vajettaan riittävällä nopeudella.Toisaalta Espanjan hallituksen ensi vuoden talousarviosuunnitelma toisi julkisen talouden vajeen sallittuihin rajoihin. Komission mukaan ennuste ei kuitenkaan näytä realistiselta, eikä Espanja päässe budjetin tavoitteisiin.julkisti keskiviikkona myös muun muassa kansantalouksien niin sanottua makrovakautta koskevat raportit.Komissio on huolissaan erityisesti Ruotsissa kotitalouksien suuresta velkaantuneisuudesta. Yhdessä pitkään ja nopeasti nousseiden asuntojen hintojen kanssa se on riski kansantalouden vakaudelle.