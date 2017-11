Talous

Suosittujen asunto­rahastojen tuotot romahtivat, tuloksista valtaosa on ollut ilmaa – Pystytäänkö suuret tuott

”Emme

MAINOS (TEKSTI JATKUU ALLA) MAINOS PÄÄTTYY

Mistä

Ensimmäisinä

Vuokratuotot

Vuokratuotot ovat jääneet aloittelevissa rahastoissa suhteessa hyvin pieniksi.

”Me

Asuntorahastot

Ålandsbankenin