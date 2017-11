Jälleen laatuskandaali japanilaisessa yhtiössä – Mitsubishi Materials on vääristellyt auto- ja lentokoneosien laadunvalvontatietoja

Talous

Jälleen laatuskandaali japanilaisessa yhtiössä – Mitsubishi Materials on vääristellyt auto- ja lentokoneosien

liittyville skandaalipaljastuksille ei näy loppua. Viimeisin paljastus koskee teollisuudelle osia ja materiaaleja valmistavaa Mitsubishi Materialsia.Ongelmat liittyvät Mitsubishi Materialsin kolmen yksikön valmistamiin, muun muassa auto- ja lentokonetehtaiden käyttämiin osiin, kertoo uutistoimisto Reuters.Mitsubishi Cablessa oli kahden vuoden ajan väärennetty kumitiivisteiden laadunvalvontatietoja. Myös kahdessa metalliosia valmistavassa tytäryhtiössä oli vääristelty laadunvalvontatietoja.Mitsubishi Materialsin osakekurssi laski Tokion pörssissä perjantaina 11 prosenttia.kolme yksikköä toimittavat osia auto- ja lentokonetehtaille, joten mahdollisilla laatuongelmilla voisi olla hyvin vakavia seurauksia.Mitsubishin oman arvion mukaan yli 200 asiakasyritystä Yhdysvalloissa, Kiinassa, Japanissa ja Taiwanissa on saanut tuotteita, joiden laadunvalvontatiedoissa on ongelmia.Asiakkaiden joukossa on Japanin omaa puolustusteollisuutta. Osia on käytetty muun muassa sotilaslentokoneiden moottoreissa.on jo tarkistanut osan asiakkaiden saamista toimituksista. Niissä laatu- tai turvallisuusongelmia ei ole yhtiön oman ilmoituksen mukaan havaittu.Monet asiakkaat aikovat käydä itse läpi osien ja materiaalien turvallisuuden.Japania on riepotellut tänä vuonna jo useampi laatuskandaali. Lokakuussa maan kolmanneksi suurin teräsyhtiö Kobe myönsi, että työntekijät olivat muutelleet tilattujen tuotteiden laatumäärittelyjä.Monet asiakkaat joutuivat tarkistamaan Koben toimittamien terästuotteiden laadun ja turvallisuuden.Aiemmin tänä syksynä autovalmistajat Subaru ja Nissan jäivät kiinni puutteista autojen lopputarkastuksessa. Niiden tehtailla autojen tarkastuksia olivat tehneet epäpätevät työntekijät.lain mukaan autojen lopputarkastuksia saavat tehdä vain siihen koulutetut henkilöt. Yhtiöt saavat kuitenkin itse määrittää, minkälaisen koulutuksen tarkastajat suorittavat.Ongelma oli siinä, että tarkastuksia tekivät henkilöt, jotka eivät olleet läpikäyneet yhtiön itsensä määrittämää koulutusta.Kesäkuussa autojen turvallisuuslaitteistoja valmistava Takata meni konkurssiin, kun ihmisiä oli kuollut ja loukkaantunut Takatan valmistamien turvatyynyjen räjähdyksissä. Kymmeniä miljoonia autoja kutsuttiin vaarallisten turvatyynyjen vuoksi korjattavaksi.Autoja valmistava Mitsubishi joutui vajaat kaksi vuotta sitten myöntämään vääristelleensä joidenkin autojen polttoaineenkulutustietoja.eivät ole riepotelleet vain Japanin autoihin liittyvää teollisuutta, vaan useat eurooppalaiset autotehtaat ovat jääneet viime vuosina kiinni diesel-autojen päästöjen vääristelystä.Skandaali alkoi syyskuussa 2015, kun Yhdysvaltain ympäristövirasto julkisti raportin, jonka mukaan Volkswagen oli asentanut diesel-autoihin ohjelmiston, joka vähensi auton päästöjä silloin kun se oli kytkettynä päästöjen mittauslaitteistoon.Autojen todelliset typpidioksidipäästöt olivat jopa monikymmenkertaiset mittauksissa havaittuihin päästöihin verrattuna.