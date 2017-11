Maailma puhuu sähköautoista, Sotkamossa heräsi uusi toivo – HS vieraili Terrafamen valtavalla kaivoksella, jossa tuotetaan pian akkukemikaaleja

Talous

Maailma puhuu sähköautoista, Sotkamossa heräsi uusi toivo – HS vieraili Terrafamen valtavalla kaivoksella, jos

Projektin

MAINOS (TEKSTI JATKUU ALLA) MAINOS PÄÄTTYY

Kaivoksen

Avolouhoksen

Linnuntietä

Salama

Lumen

Suuri