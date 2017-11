Kuluttajat luottavat edelleen talouden kohenemiseen – lähes puolet suomalaista odottaa maan talouden piristymistä

Talous

Kuluttajat luottavat edelleen talouden kohenemiseen – lähes puolet suomalaista odottaa maan talouden piristymi

Kuluttajien

Oman

MAINOS (TEKSTI JATKUU ALLA) MAINOS PÄÄTTYY

Työllisistä

Lainan

luottamus pysyttelee edelleen vahvana. Luottamus omaan ja Suomen talouteen on ollut korkealla koko vuoden ajan, kertoo Tilastokeskus.Marraskuussa 47 prosenttia kuluttajista uskoi, että Suomen taloustilanne paranee seuraavan vuoden aikana. Kuluttajista vain kahdeksan prosenttia arvioi maan talouden huononevan. Vastaavat osuudet olivat lokakuussa 48 ja kymmenen prosenttia.Viime vuoden marraskuussa luvut olivat 42 ja 16 prosenttia, joten luottamus on noussut selvästi vuoden takaisesta.taloutensa kohentumiseen luotti marraskuussa 28 prosenttia kuluttajista. 11 prosenttia pelkäsi taloutensa huononevan vuoden kuluessa. Kuukautta aiemmin osuudet olivat 29 ja kymmenen prosenttia, joten usko oman talouden kohenemisen pysynyt melko lailla entisellään.Kuluttajista 48 prosenttia odotti marraskuussa, että työttömyys vähenee seuraavan vuoden aikana, ja 16 prosenttia arvioi työttömyyden lisääntyvän. Osuudet olivat lokakuussa samat. Vuosi sitten luvut olivat 34 ja 28 prosenttia.Kuluttajien luottamusindikaattori sai marraskuussa arvon 23,0, kun se lokakuussa oli 23,1 ja syyskuussa 23,7. Viime vuoden marraskuussa luottamusindikaattori sai arvon 17,6. Indikaattorin pitkän ajan keskiarvo on 12,2.17 prosenttia uskoi marraskuussa työttömyyden uhan viime kuukausina vähentyneen omalla kohdallaan ja 14 prosenttia arvioi uhan kasvaneen. Työllisistä 32 prosenttia koki, ettei heillä ole lainkaan vaaraa joutua työttömäksi.Luottamuksen paranemisesta huolimatta yleiset rahankäyttöaikeet olivat Tilastokeskuksen mukaan vaisut. Kotitalouksista 17 prosenttia aikoi joko hyvin tai melko varmasti ostaa auton vuoden sisällä. Asunnon ostoa harkitsi seitsemän prosenttia kotitalouksista.ottamisen arvioi marraskuussa kannattavaksi 75 prosenttia kuluttajista. Pitkän ajan keskimääräinen osuus on 62 prosenttia. Marraskuussa 12 prosenttia kotitalouksista harkitsi ottavansa lainaa vuoden sisällä.Luottamus talouteen oli marraskuussa vahvinta pääkaupunkiseudulla ja heikointa Pohjois-Suomessa. Väestöryhmistä ylemmät toimihenkilöt olivat selvästi optimistisimpia. Kielteisimmin talouskehitystä arvioivat työttömät ja eläkeläiset.