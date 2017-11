Talous

OECD:n ennuste: Talouskasvu säilyy hyvänä mutta hidastuen myös kaksi seuraavaa vuotta

Suomen

Talouskasvu

talouskasvu jatkuu melko vahvana myös kaksi seuraavaa vuotta, mutta ei kuitenkaan aivan yhtä hyvällä vauhdilla kuin kuluvana vuonna, ennustaa Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestö OECD.Tänä vuonna kasvu ylittää kolme prosenttia, mutta kahtena seuraavana vuonna hieman hitaampana, kun yksityinen kulutus heikkenee matalan palkkakehityksen ja kiihtyvän inflaation takia.Rakennustoiminta ei enää kasva parin aiemman vuoden tahtiin, mutta kasvua avittavat vienti ja eräiden suurten teollisuusprojektien toteutus.ja julkisen kulutuksen hillitseminen vakiinnuttavat julkisen velan suhteen bruttokansantuotteeseen, katsaus ennustaa.Vastakkaisella puolella on väestön ikääntyminen, joka rasittaa edelleen julkista taloutta ja haittaa kasvua. Tämä asettaa edelleen paineita julkisen sektorin kulutukselle, ja korostaa tarvetta nostaa työllisyysastetta kestävyysvajeen hallitsemiseksi.korkea ja edelleen nouseva velkaantuneisuus luo katsauksen mukaan epävakautta kansantalouteen, vaikkakin tämä lähinnä asuntoluotoista koostuva velkaantuneisuus on vähäisempää kuin muissa Pohjoismaissa.Asuntojen hintakehitys näyttää OECD:n mukaan Suomessa edelleen maltilliselta. Talouskasvun myötä on silti mahdollista, että hinnat saavat lisää nostetta, mikä pitäisi pyrkiä estämään erilaisilla sääntelytoimilla.