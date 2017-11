Ruotsalaisille tulossa yhä tiukempi asuntolainojen lyhennyspakko – ”Meidän on pienennettävä vakavan taloudellisen kriisin riskiä Ruotsissa”

Talous

Ruotsalaisille tulossa yhä tiukempi asuntolainojen lyhennyspakko – ”Meidän on pienennettävä vakavan taloudelli

Tukholma

Ruotsin

Ruotsin

MAINOS (TEKSTI JATKUU ALLA) MAINOS PÄÄTTYY

Uusi lainanlyhennyspakko

Ruotsissa