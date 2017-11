Talous

Kotitaloudet pitävät rahojaan entistä enemmän käyttelytileillä – raha karkaa määräaikaisilta tileiltä

pitävät entistä enemmän säästöjään pankkien pienikorkoisilla käyttelytileillä ja entistä vähemmän määräaikaisilla talletustileillä, kertoo Suomen Pankki.Syynä on matala korkotaso. Ihmiset eivät halua sitoa varojaan määräaikaistileille, koska niistä saatava korko on vain vähän parempi kuin talletustileillä.Keskuspankki kertoo, että kotitalouksien talletusten vuosikasvu oli 3,1 prosenttia lokakuussa ja nopeimmin kasvavat käyttelytilit.osuus kaikista talletuksista eli talletuskannasta oli 75 prosenttia lokakuun lopussa. Määräaikaistalletusten kanta pieneni alle seitsemän miljardin euron ja oli vain kahdeksan prosenttia kotitalouksien talletuksista.Muutos talletuskannan rakenteessa on ollut Suomen Pankin mukaan suuri. Määräaikaistalletusten osuus oli 2000-luvun aikana suurimmillaan 38 prosenttia lokakuussa 2008. Lokakuun kahdeksan prosenttia on kuluvan vuosituhannen matalin luku. Kotitalouksien yhteenlasketun talletuskannan koko on samaan aikaan kaksinkertaistunut.määräaikaistalletukset olivat suosionsa huipulla, niiden kannan keskikorko oli korkeimmillaan 4,80 prosenttia. Kuluvan vuoden lokakuussa se oli enää 0,59 prosenttia. Käyttelytilien keskikorko oli lokakuussa 0,11 prosenttia.Kotitaloudet nostivat lokakuussa uusia asuntolainoja 1,6 miljardin euron edestä. Niiden keskikorko oli tasan yksi prosentti ja marginaali 0,97 prosenttia. Asuntolainojen kanta oli lokakuussa 95,8 miljardia euroa ja asuntolainakannan vuosikasvu 2,1 prosenttia. Kotitalouslainoista oli lokakuun lopussa kulutusluottoja 15,2 miljardia euroa ja muita lainoja 16,8 miljardia euroa.