Vessasiivoojasta sosiaalisen yrittäjyyden keulakuvaksi – Leila Janah nostaa tuhansia köyhyysrajan alapuolella olevia ihmisiä työelämään

Talous

Vessasiivoojasta sosiaalisen yrittäjyyden keulakuvaksi – Leila Janah nostaa tuhansia köyhyysrajan alapuolella

”Paras

Leila Janah

MAINOS (TEKSTI JATKUU ALLA) MAINOS PÄÄTTYY

Esimerkiksi

”Älkää

Janahilla

Kahdenkesken

Pikku

Janah

Yhtenä