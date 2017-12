Suomen talouskasvu jatkui vahvana syksyllä, vaikka hidastuikin hieman keväästä – Kasvua kiihdyttää nimenomaan työn tuottavuuden paraneminen, arvioi ekonomisti

Talous

Suomen talouskasvu jatkui vahvana syksyllä, vaikka hidastuikin hieman keväästä – Kasvua kiihdyttää nimenomaan

Suomen

MAINOS (TEKSTI JATKUU ALLA) MAINOS PÄÄTTYY

Yhtä kaikki

Danske Bankin

Eri

Nordean

Investointien