Pohjalta noussut Volvo takoi taas kovat myyntiluvut – tähtää neljänteen perättäiseen myyntiennätykseen

Geelyn omistama Volvo ilmoitti maanantaina, että sen autojen myynti kasvoi marraskuussa 6,1 prosenttia viime vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna.Myyntiä kasvatti etenkin kysynnän lisääntyminen Kiinassa.Volvo myi marraskuussa 51 738 autoa. Kiinassa autojen myynti kasvoi 24 prosenttia 11 259:ään. Yhtiö arvioi tekevänsä tänä vuonna neljännen kerran peräkkäin uuden myyntiennätyksen.Volvon tulevaisuus oli vaakalaudalla vuoden 2008 talouskriisin jälkimainingeissa, kun autojättien myynti ja tulokset heikkenivät. Vaikea tilanne ratkesi, kun Geely ryhtyi uudeksi omistajaksi.Volvo myi 513 015 autoa, mikä on 8,3 prosenttia enemmän kuin viime vuonna. Yhtiö arvioi, että kuluva vuosi on neljäs peräkkäinen, jolloin myynti kasvaa.Etenkin uusi XC60- ja 90-sarjan autot ovat ylläpitäneet myynnin kasvua.Volvon suurin markkina-alue Eurooppa, Lähi-itä ja Afrikka. Tammi–marraskuussa yhtiö myös alueella 288 083 autoa. Se on viisi prosenttia enemmän kuin viime vuonna.Toiseksi suurin markkina-alue on Aasian ja Tyynenmeren alue, jossa myynti kasvoi tammi–marraskuussa 23 prosenttia 138 389 autoon.