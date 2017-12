Talous

Omakotitalojen hinnat nousivat pääkaupunkiseudulla – kasvukeskusten ulkopuolella synkkä markkinatilanne jatkuu

Vanhojen

MAINOS (TEKSTI JATKUU ALLA) MAINOS PÄÄTTYY

Pientalojenkin

omakotitalojen kaupan hienoinen vilkastuminen on alkanut näkyä pääkaupunkiseudulla myös omakotitalojen hinnoissa.Omakotitalot kallistuivat heinä–syyskuussa Espoossa, Vantaalla ja Helsingissä keskimäärin 3,2 prosenttia viime vuoden vastaavasta ajasta. Edelliseen neljännekseen verrattuna keskimääräiset neliöhinnat kuitenkin laskivat pääkaupunkiseudullakin.Omakotitalojen kaupassa kevät ja kesä ovat perinteisesti vilkkainta aikaa, kun pihat viheriöivät houkuttelevasti.Kiinteistönvälitysalan keskusliiton mukaan omakotitalojen kauppoja on tehty tänä vuonna koko maassa runsaat kaksi prosenttia enemmän kuin viime vuonna.Omakotitalojen hintakehitys on laahannut viime vuodet selvästi osakeasuntojen jäljessä. Vanhat rivi- ja kerrostaloasunnot ovat kallistuneet vajaassa kolmessa vuodessa pääkaupunkiseudulla keskimäärin kuutisen prosenttia. Omakotien hinnat ovat sahanneet lähes paikallaan.kaupassa näkyy voimakkaasti Suomen asuntomarkkinoiden jakautuminen. Kasvukeskusten ulkopuolella asuntojen hinnat laskevat.Pääkaupunkiseudun ulkopuolella myös omakotitalojen hintatilastot ovat murheellisia. Omakotitalojen hinnat laskivat yli kaksi prosenttia viime vuodesta. Neliöhinnat ovat yhä halvempia kuin vuonna 2015.Myös pääkaupunkiseudun kehyskunnissa omakotitalot halpenivat neljä prosenttia viime vuoden heinä–syyskuusta.Koko maassa vanhojen omakotitalojen keskimääräinen neliöhinta oli 1 567 euroa. Pääkaupunkiseudulla omakotitalojen keskimääräinen neliöhinta oli 3 121 euroa.