”Uusi Concorde” kehitteillä: hiukan yli kolme tuntia New Yorkista Lontooseen – Japan Airlines sijoittaa yliäänilentokonetta kehittävään yhtiöön

”Uusi Concorde” kehitteillä: hiukan yli kolme tuntia New Yorkista Lontooseen – Japan Airlines sijoittaa yliään

Boom Supersonic ilmoitti tiistaina hankkineensa Japanin toiseksi suurimmalta lentoyhtiöltä Japan Airlinesilta kymmenen miljoonan dollarin sijoituksen.Boom Supersonic kehittää yliäänilentokonetta, joka olisi yhtiön mukaan nopeampi, hiljaisempi ja edullisemmilla kustannuksilla toimiva kuin edellinen kaupallisessa käytössä ollut yliäänilentokone Concorde.Lentokoneessa olisi 55 matkustajapaikkaa ja se lentäisi New Yorkista Lontooseen 3 tunnissa ja 15 minuutissa.tarkoittaa ilma-alusta, jonka nopeus on suurempi kuin äänen nopeus. Äänen nopeus ilmassa on noin 343 metriä sekunnissa eli noin 1 230 kilometriä tunnissa.Boom Supersonic arvioi, että sen yliäänilentokone otetaan käyttöön 2020-luvun puolivälissä. Yhtiön mukaan sen nopeus olisi 2,2 Machia eli yli 2 450 kilometriä tunnissa.Japan Airlines osallistuu lentokoneen kehittämiseen etenkin matkustusmukavuuden osalta. Yhtiöllä on myös etuosto-oikeus 20 lentokoneeseen.arvioi, että lentolippujen hinnat olisivat 75 prosenttia halvemmat kuin Concordessa ja vastaisivat nykyisten liikemiesluokan lippujen hintoja.Lentoyhtiöt British Airways ja Air France lopettivat liikennöinnin Concordella vuonna 2003, koska se ei ollut enää kannattavaa.Boom Supersonic on saanut yliäänilentokoneestaan 76 ennakkotilausta.