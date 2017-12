Kansainvälinen valuuttarahasto IMF varoittaa Kiinan pankkijärjestelmän kasvavista riskeistä – tutki 33 pankkia, puutteita 27:ssä

Talous

Kansainvälinen valuuttarahasto IMF varoittaa Kiinan pankkijärjestelmän kasvavista riskeistä – tutki 33 pankkia

Kansainvälinen

Kiinan

Katsauksessaan

valuuttarahasto IMF varoittaa uudessa katsauksessaan Kiinan velkaantumisesta ja sen aiheuttamista riskeistä pankkijärjestelmälle.IMF:n mukaan Kiinassa on kymmeniä pankkeja ja rahoitusyhtiöitä, joiden pitäisi lisätä pääomiaan mahdollisen rahoitusmarkkinoiden kriisin takia. IMF selvittämistä 33 pankista 27:ssä kaikki pääomavaatimukset eivät täyttyneet.Neljän suurimman pankin riskinsietokyvyssä IMF ei havainnut huomautettavaa.Kiina on maailman toiseksi suurin kansantalous. Vakavalla rahoitusmarkkinoiden kriisillä voisi pahimmassa tapauksessa olla arvaamattomia seurauksia maailmantalouteen.talouskasvu on perustunut vuosikausia voimakkaasti uusiin investointeihin, jotka ovat lisänneet velkaantumista. Julkisen talouden, yritysten ja kotitalouksien yhteenlaskettu velka on kasvanut 235 prosenttiin suhteessa bruttokansantuotteeseen.IMF kiittää keskushallintoa siitä, että rakenteellisilla uudistuksilla taloutta on pyritty muuttaman enemmän kotimaiseen kysyntään ja kulutukseen perustuvaksi. Tosin paljon on vielä tekemättä.IMF huomauttaa, että muutos edellyttää suuria uudistuksia rahoitussektorilla. Pankit ovat perinteisesti kanavoineet ihmisten säästöjä yhteiskunnallisesti keskeisiin kohteisiin.IMF korostaa, että vastaisuudessa talouden pitäisi perustua yhä enemmän kotimaiseen kysyntään, jossa resursseja jaetaan markkinoiden välittäminä ja riskit ovat kaikkien tiedossa.