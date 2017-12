Talous

Raakaöljyn kallistuminen nosti bensiinin hintaa Suomessa selvästi

Raakaöljyn

kallistui heinä–syyskuussa lähes kautta koko linjan, kertoo Tilastokeskus. Hintojen nousuun vaikuttivat tuontipolttoaineiden kallistuminen ja verotuksen kiristyminen vuoden alussa.Ainoastaan energiaturpeen ja metsähakkeen hinnat halpenivat hieman viime vuoden vastaavasta ajankohdasta.Raakaöljyn maailmanmarkkinahinnan nousu vuoden kolmannella neljänneksellä heijastui myös Suomeen tuotavien öljytuotteiden hintoihin.Se taas näkyi myös polttonesteiden kuluttajahinnoissa, jotka kallistuivat viime vuoden syyskuusta tämän vuoden syyskuuhun selvästi. Moottoribensiini kallistui viisi prosenttia, dieselöljy kuusi prosenttia ja polttoöljy 13 prosenttia.kallistuminen johtuu monista eri syistä. Yksi keskeisistä on se, että öljynviejävaltioiden yhteistyöjärjestö Opec päätti marraskuussa 2016 yhdessä muiden suurten öljyntuottajien kanssa tuotannonrajoituksista.Toukokuun lopussa tuotantorajoituksia päätettiin jatkaa yhdeksällä kuukaudella eli ensi vuoden maaliskuun loppuun saakka. Tuotannonrajoitusten takia öljyvarastot ovat supistuneet verrattuna siihen, mitä ne olivat suurimmillaan.Toinen merkittävä syy raakaöljyn kallistumiseen on todennäköisesti se, että maailmantalouden kasvu on kiihtynyt. Kun talouskasvu kiihtyy, se lisää öljyn kysyntää.