Talous

Kaupat povaavat inter­aktiivisista poneista ja älyroboteista joulun hittileluja – silti myös Afrikan tähti löy

Uusia

Lisäksi

MAINOS (TEKSTI JATKUU ALLA) MAINOS PÄÄTTYY

Huomattavasti

Ainakin

Myös

Esimerkiksi näiden lelujen kauppiaat uskovat nousevan suosituiksi tänä vuonna:

Lähteet: Kesko, SOK, Verkkokauppa.com