Talous

Kysely: Aktia myöntää tarjoavansa asiakkaille verosuunnittelua, muut pankit kiistävät asian

pelästyneet pankit kieltävät Aktiaa lukuun ottamatta tarjoavansa verosuunnittelupalveluita asiakkailleen, selviää kansalaisjärjestö Finnwatchin tekemässä kyselyssä.”Pankit korostivat keskustelevansa asiakkaiden kanssa lähinnä Suomen lain mukaisista veroseuraamuksista muun muassa perintöihin, lahjoihin tai yrityksen sukupolvenvaihdoksiin liittyvissä asioissa”, Finnwatch kertoo keskiviikkona julkistamassaan selvityksessä.Verosuunnittelun tarjoaminen on täysin laillista, eikä siihen välttämättä liity myöskään mitään eettisesti arveluttavaa.Kansalaisjärjestö kysyi asiaa Nordealta, OP:lta, Danske Bankilta, Aktialta ja Säästöpankkiryhmältä.mukaan vain Aktia mainitsi avoimesti tarjoavansa verosuunnittelupalveluita yksityishenkilöiden lainopillisten toimeksiantojen yhteydessä, kuten omaisuuden myynneissä tai luovutuksissa. Pankki tarjoaa verosuunnittelupalvelua myös perhe- ja perintöoikeudellisten toimeksiantojen yhteydessä, kuten perunkirjoituksissa, osituksissa ja perinnönjaoissa.”Aktia kertoo myös hankkivansa verottajalta tarpeen mukaan ennakkopäätöksiä vaikeissa ja epäselvissä verosuunnitteluun liittyvissä tapauksissa”, Finnwatch kertoo.Kansalaisjärjestön kyselyssä Nordea, OP ja Säästöpankkiryhmä sen sijaan kielsivät tarjoavansa asiakkailleen verosuunnittelupalveluita. Danske Bank kertoi, ettei se yrityksen arvojen mukaisesti toteuta asiakkailleen järjestelyjä, joiden tarkoituksena on ”veron kiertäminen”.kiinnittää huomiota siihen, että sekä Nordea että OP kertoivat vielä elokuussa 2014 Osakesäästäjien keskusliiton teettämässä varainhoitajien palveluita koskevassa kyselyssä, että ne tarjoavat verosuunnittelua.”OP:n mukaan Osakesäästäjien keskusliiton tutkimus on verosuunnittelupalveluita koskien virheellinen: OP tarjoaa vain pankkinotariaattipalveluita ja muun muassa testamenttien tekoon liittyvää verovaikutusten neuvontaa”, Finnwatch kertoo.verot olivat markkinointikeino kuitenkin kaikkien pankkien osalta, kun kyseessä oli vakuutuskuorten markkinointi. Kaikki kyselyn kohteena olevat pankit eli Nordea, OP, Danske Bank, Aktia ja Säästöpankkiryhmä markkinoivat asiakkailleen vakuutuskuoria veroeduilla, Finnwatch raportoi.Muun muassa Säästöpankkiryhmä kertoo verkkosivuillaan, että pankin säästövakuutustuote tukee verosuunnittelua, kansalaisjärjestön selvitys kertoo.Finnwatchin mukaan vakuutuskuorien käyttö on lisääntynyt Suomessa räjähdysmäisesti. Siksi kansalaisjärjestö vaatii näihin ”verosuunnittelutuotteisiin” puuttumista.”Vakuutuskuorien hyödyt tavallisille kuluttajille voivat olla marginaalisia, ja siksi niihin liittyvien veroetujen salliminen on vain haitallinen tulonsiirto valtiolta vakuutuskuoria markkinoiville yrityksille. Varakkaimpien käyttämissä ulkomaisissa vakuutuskuorissa verohyödyt voivat sen sijaan olla huomattavia, ja toimintaan liittyy lukuisia ongelmallisia verovälttelyn mahdollistavia porsaanreikiä”, Finnwatch katsoo.