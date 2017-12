Talous

Työllisten määrä euroalueella on kaikkien aikojen huipussaan

talouskasvu on ollut tänä vuonna ennakoitua voimakkaampaa, mikä on vaikuttanut myös työllisyyden kehittymiseen.Euroopan tilastokeskuksen Eurostatin mukaan kausivaihtelusta tasoitettu työllisten määrä kasvoi heinä–syyskuussa euroalueella 0,4 prosenttia edellisestä vuosineljänneksestä ja 1,7 prosenttia viime vuoden vastaavasta ajankohdasta.Eurostatin arvion mukaan työllisiä oli euroalueella heinä–syyskuussa 156,3 miljoonaa, mikä on enemmän kuin koskaan aikaisemmin. Euroopan unionin jäsenvaltioissa työllisiä oli 236,3 miljoonaa, mikä on niin ikään kaikkien aikojen ennätys.työllisyys kehittyi heinä–syyskuussa heikoimmin kuin muissa eurovaltioissa keskimäärin. Eurostatin mukaan työllisten määrä kasvoi Suomessa 0,2 prosenttia edelliseen vuosineljännekseen verrattuna ja 0,5 prosenttia viime vuoden samaan ajanjaksoon verrattuna.Työllisyyden lisääntyminen on yksi Suomen julkisen talouden lähiajan suurista kysymyksistä väestön vanhetessa. Työllisyyden paranemisen ansiosta syntyy uutta tuotantoa, työlliset maksavat enemmän veroja ja työttömyyskulut supistuvat.Tilastokeskuksen mukaan kausi- ja satunnaisvaihtelusta tasoitettu työllisyysaste oli lokakuussa 69,7 prosenttia. Hallituksen tavoitteena, että työllisyysaste olisi 72 prosenttia vaalikauden loppuun mennessä.