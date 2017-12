Talous

Nilkutuksesta tukevaan nousukiitoon – Suomen talous on pitkästä aikaa voimissaan

talouden nilkutus päättyi jo viime vuonna, mutta kesäkuun puolivälissä tuli varsinainen yllätys.Finanssiyhtiö Nordea arvioi suhdanne-ennusteessaan, että Suomen talous kasvaa tänä vuonna kolme prosenttia. Sen jälkeen ennusteita Suomen talouskasvusta on muutettu toistuvasti paremmiksi.Myönteisin näkemys on Palkansaajien tutkimuslaitoksella, joka arvioi Suomen talouden kasvavan tänä vuonna 3,6 prosenttia.on ollut suuri ja nopea – ja siksi myös yllättävä.Harva olisi vuosi sitten uskonut, että talous voi kasvaa tänä vuonna kolme prosenttia.Yksityisen kulutuksen lisäksi talouskasvua on jouduttanut etenkin viennin ja investointien lisääntyminen. Kuluttajien luottamus talouteen on ollut hyvin vahvaa koko vuoden.oli Suomessa pidempi ja sitkeämpi kuin monissa muissa eurovaltioissa. Tämä johtui todennäköisesti talouden rakenteellisista ongelmista, joihin ei puututtu riittävän varhain.Väestön vanhenemisen aiheuttamat ongelmat olivat tiedossa vuosikausia, työmarkkinoilla oli tarvetta uudistuksille, ja yritysten hintakilpailukyky oli heikentynyt.Tänä vuonna Suomen talouden elpymistä vauhdittaa myös euroalueen talouskasvun kiihtyminen.Euroopan keskuspankin uuden ennusteen mukaan euroalueen talous kasvaa ensi vuonna 2,3 prosenttia, mikä on 0,5 prosenttiyksikköä enemmän kuin edellisessä ennusteessa. Keskuspankin rahapoliittinen elvytys on onnistunut, vaikka se vaikutti aluksi tehottomalta.Monissa kotitalouksissa talouskasvun kiihtyminen helpottaa pitkään kestänyttä ahdinkoa. Työttömyys on vähentynyt ja työllisyys kasvanut, tosin hitaasti.talousnäkymistä huolimatta on syytä pitää mielessä, että bruttokansantuote ylittänee vasta vuonna 2019 saman tason kuin vuonna 2008.Väestön vanhenemisen aiheuttamat ongelmat julkiselle taloudelle jatkuvat vielä vuosia, eikä talouskasvu yksin riitä niitä ratkaisemaan.Vaikka huolta huomisesta on syytä edelleen kantaa, nyt on jo lupa hieman iloita.