Suomi kuluttaa nyt velaksi norjalaisten rahoilla – jo neljäs norjalainen pikavippejä tarjoava nettipankki rantautuu Suomeen lyhyen ajan sisällä

Talous

Suomi kuluttaa nyt velaksi norjalaisten rahoilla – jo neljäs norjalainen pikavippejä tarjoava nettipankki rant

Norjalainen

Helsingin

MAINOS (TEKSTI JATKUU ALLA) MAINOS PÄÄTTYY

Suomeen

Kulutusluottojen

Finanssivalvonta

Suomessa

Uusi selvitys luottorekisteristä tekeillä

Oikeusministeriö

Finanssiala

http://www.tietosuoja.fi/fi/index/blogi/6IUtCELFH/2017/bejdF486Z.html.stx