Etelässä sataa vettä, mutta Perämeri alkaa jo jäätyä – HS seurasi jäänmurtaja Kontion matkaa Helsingistä Tornioon

Talous

Etelässä sataa vettä, mutta Perämeri alkaa jo jäätyä – HS seurasi jäänmurtaja Kontion matkaa Helsingistä Torni

Miljoona

MAINOS (TEKSTI JATKUU ALLA) MAINOS PÄÄTTYY

Kustaanmiekkaa

Suomi

Aamiainen

Jäänmurtajassa

Sattumaa

Torniossa

Kontion