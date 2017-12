Talous

Applen uuden puhelimen kysyntä voi olla selvästi ennakoitua heikompaa – alihankkijoiden osakkeet halpenevat

matkapuhelimia ja tietokoneita valmistavan Applen alihankkijoiden osakkeet halpenivat tiistaina toista päivää peräkkäin.Syynä on taiwanilaisen sanomalehden Economic Daily Newsin uutinen ja joidenkin analyytikoiden arviot, joiden mukaan uuden iPhone X -puhelimen myynti on ollut ennakkoarvioita heikompaa loka–joulukuussa.Kameroiden optiikkaa kehittävän Genius Electronic Opticalin osake heikkeni tiistaina 2,4 prosenttia. Tällä viikolla yhtiön osake on halventunut 11,4 prosenttia.Elektroniikan sopimusvalmistajan Pegatronin osake halpeni sekä maanantaina että tiistaina 3,2 prosenttia. Maailman suurimman elektroniikan sopimusvalmistajan Foxconnin osake halpeni kahden päivän aikana 1,8 prosenttia.Economic Daily News kertoi maanantaina, että Applen uuden puhelimen myyntimäärä viimeisellä vuosineljänneksellä olisi 30 miljoonaa. Lehden mukaan yhtiö tavoitteena oli myydä iPhone X -puhelimia 50 miljoonaa loka–joulukuussa.Lehti perustaa väitteensä nimettömiin lähteisiin. Apple ei ole kertonut julkisesti marraskuussa myyntiin tulleen uuden puhelimen myyntitavoitetta.Yhdysvaltalainen sijoitustutkimusyhtiö JL Warren Capital ennustaa, että uuden puhelimen myyntimäärä olisi 25 miljoonaa. Yhtiön mukaan kuluttajat karsastavat kallista puhelinta, jossa on vähän mielenkiintoisia innovaatioita. Apple kieltäytyi kommentoimasta markkinahuhuja.Myös kiinalainen osakevälittäjä Sinolink Securities arvioi, että puhelimen kallis hinta heikentää kuluttajien innostusta.Apple ilmoitti puhelimen julkistuksen yhteydessä, että edullisimman mallin veroton myyntihinta on 999 dollaria. Hinnat kuitenkin vaihtelevat jonkin verran markkina-alueittain. Suomessa edullisin malli maksaa 1 179 euroa.puhelimen myyntimäärästä vaihtelevat paljon. Investointipankki Loop Capital arvioi, että iPhone X:n myyntimäärä olisi loka–joulukuussa 40–45 miljoonaa. Toinen investointipankki Jefferies ennustaa myynnin olevan 40 miljoonaa.